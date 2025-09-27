田徑U20東亞錦｜港隊混合接力反壓中華台北　憑主場之利熱血摘銀

由林皓壹﹑鄒凱添﹑蔡思晨及鄒子蕎組成的香港U20 4X400米混合接力隊，首棒的鄒凱添開賽稍為落後，位列第四；蔡思晨緊接上場，最後200米壓過澳門，落後第二的中華台北約30米；早前在女子400米摘銅的鄒子蕎負責最後一棒，這名港將於最後直路發力，歡呼聲響徹灣仔運動場，鄒子蕎最終不負眾望，以0.62秒之差反壓中華台北衝線，香港隊合眾人之力奪得的銀牌，成為是日東亞U20田徑錦標賽的高潮。



田徑U20東亞錦｜鐵餅小將吳思澎列第四 感受與世界強手差距

林皓壹與蔡思晨急起直追。（夏家朗攝）

東亞U20田徑錦標賽一連兩日在灣仔運動場舉行，完成首日賽事，東道主香港隊摘下1銀8銅，4X400米混合接力反壓對手摘銀，更加掀起高潮。

鄒子蕎衝線後，四名港將互相祝賀，當中負責最後一棒的鄒子蕎完賽後「上氣唔接下氣」，林皓壹更要張羅港隊的領獎運動服，他笑言：「冇諗過有牌！」的確，港隊這面銀牌得來不易，鄒凱添因為黃佑楠賽前受傷而臨危受命，他兩日前卻患上急性腸胃炎，今日狀態難免受影響，他感恩自己沒有拖累隊友。

最後一棒的鄒子蕎反壓中華台北跑手，為香港隊增添一面銀牌。（夏家朗攝）

混合接力兩名女將相擁慶祝。（夏家朗攝）

蔡思晨則指這面銀牌是「Happy Ending」，她認為自己在女子400米單項表現稍遜，需要一面獎牌向教練及支持者交代。灣仔運動場向來是本地田徑的標誌場地，不時舉辦本地及學界賽事，但在「灣場」出戰國際賽，加上不少觀眾現場觀戰，蔡思晨認為歡呼聲令他們更起勁：「平時在海外比賽，雖然有不少觀眾，但今次聽到廣東話的打氣聲感覺特別興奮，特別有力去追，就算本身已經十分疲累，也可以加把勁堅持下去。」

至於趕及在頒獎前找到隊服的林皓壹表示，由於剛剛升上中六，同時應付文憑試及訓練，近期增添不少壓力，他盡力平衡學業和運動，在狀態一般的情況下獲得獎牌，感覺更高興。

由林皓壹（左起）﹑鄒子蕎﹑蔡思晨﹑鄒凱添組成的混合接力隊。（夏家朗攝）

女子100米方面，庾沛怡跑出11.96秒為港隊摘下銅牌，同時刷新個人最佳時間。以往時常在「灣場」代表母校德望學校出戰，庾沛怡今次轉披港隊戰衣，更添爭勝的動力：「以往在灣仔運動場通常參加學界，今次賽事比較D1（學界田徑）氣氛或許稍遜，但對比平時香港的公開賽已是十分熱鬧，今次更難得穿上港隊戰衣，像是有任務在身，要為香港爭光一樣，在場上更有動力。」

庾沛怡在女子100米為港隊增添一面銅牌。（夏家朗攝）

+ 1

男子100米的日本好手清水空跳是今次賽事的焦點，這名個人最佳時間為10秒正的「日本最快高中生」，在初賽跑出10.14秒衝線，惟在決賽以0.02秒之差不敵中國跑手曾克理，曾以10.28秒奪金，清水空跳以10.30秒摘銀。

作為百米飛人大熱門的清水空跳（右）以0.02秒之差不敵中國跑手曾克理（中）。（夏家朗攝）

東亞U20田徑錦標賽香港隊首日戰績



銀牌

混合公開組4X400米接力 林皓壹﹑鄒凱添﹑蔡思晨﹑鄒子蕎



銅牌

女子5000米 鄺芷羽

女子鐵餅 盧咏琳

女子三級跳 周子雅

女子400米 鄒子蕎

女子鉛球 譚安淇

女子跳高 胡芯攸

女子標槍 鄺施愛

女子100米 庾沛怡

