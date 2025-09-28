田徑U20東亞錦｜梁靖恆200米破香港紀錄　韋昌樂三級跳封王

在灣仔運動場舉行的東亞U20田徑錦標賽，香港隊第二日賽事再有佳績，男子三級跳的韋昌樂跳出15.23米，再度推前自己保持的U18香港紀錄，同時力壓日本、中華台北選手，為香港隊摘下今屆唯一一金。

另外，男子200米的梁靖恆在決賽跑出20.91秒，雖然未能封王，但成功打破香港紀錄，將港績推前0.01秒。



香港隊在東亞U20田徑錦標賽首日摘下1銀8銅，第二日再爭登上頒獎台最高一級，今日（28日）只得上午有賽事，不少觀眾在早上10時左右已入場，為港隊小將們打氣。擁有主場之利的香港隊，面對中、日、韓等東亞強手依然有收穫，多個項目摘下銅牌，當中男子200米更有驚喜。

男子200米香港紀錄保持者吳君浩未有出戰，梁靖恆（Wesley）及古綽峰一同晉身決賽，兩名日本跑手最後階段稍為帶出，第6線的梁靖恆守在第3位，後方有韓國跑手及古綽峰的追趕，最後保持位置衝線，為港隊摘下另一面銅牌，而他更以20.91秒衝線，把吳君浩所保持的香港紀錄推前0.01秒。

梁靖恆在男子200米摘下銅牌。（鄭子峰攝）

18歲的梁靖恆對打破香港紀錄感喜出望外，「我完全沒有想過，衝線一刻以為自己跑21秒幾，加上我本身的狀態還不是最佳，仍有空間再進步，還以為與初賽的時間（21.15秒）差唔多，想不到破了香港紀錄，好開心，是意想不到。」第6線的Wesley夾在兩名日本跑手之間，他坦言與日、韓跑手交手推動他有更好的發揮，「開初一段速度很高，最後100米後方又有其他跑手趕上，這份壓逼感下推動跑得更快。」

梁靖恆與吳君浩是隊友，兩人的教練同樣是杜韋諾，Wesley今次打破隊同門師兄弟的香港紀錄，他歸功於教練，他直言兩人訓練內容相近，而且隊友之間有良性競爭才可一再刷新紀錄，大家也是希望為港爭光。

梁靖恆打破200米香港紀錄，他坦言意想不到。（鄭子峰攝）

梁靖恆把香港紀錄稍為推前，他認為這個不是終點，只是其中一個里程碑，「今次的香港紀錄我相信只是個過程，我之前在學界也曾跑過20.88秒，可惜當時因為超風速而不被認可，未來我會繼續以20.9秒以下的成績為目標。」梁靖恆下周將出戰香港田徑公開賽，Wesley坦言不知道能否再創佳績，但在場上傾盡全力是運動員的應有態度，在比賽場上盡力跑出最佳時間。

梁靖恆與陳一樂、古綽峰、陳庭方在4X100米接力再添一銅。（鄭子峰攝）

香港隊在第二日賽事尾聲，才獲得金牌「零的突破」。出戰男子三級跳的港將韋昌樂，第一跳創出15.23米，除了是他個人首次突破15米大關，更是第4次打破香港U18紀錄，即使其後成績未能超越首跳，韋昌樂依然以15.23米力壓日本及中華台北選手奪金。

韋昌樂在三級跳創出15.23米，再度打破男子U18港績，並贏得U20東亞錦標賽的金牌。（鄭子峰攝）

就讀鳳溪第一中學中六的韋昌樂，初中時先接觸跳遠，但該項目競爭激烈，而教練認為韋昌樂的身形更適合在三級跳發展，由上年2月起正式訓練三級跳，僅一年半時間已經屢次打破U18香港紀錄、與U20港績只差1厘米，如今更首獲金牌，對韋昌樂亦是意義重大，「在家門口拿到人生中第一塊國際賽獎牌，更是金牌，對我而言十分重要。」

在主場出戰贏金牌，對韋昌樂更具意義。（鄭子峰攝）

韋昌樂在第一跳已經破紀錄，首次跳進15米的大關，雀躍得與教練慶祝，但隨後多次試跳因太進取而犯規，他直言自己仍有不少學習的地方，「第一跳成功獲得佳績後，我心情太亢奮，引致其後的試跳出現更多失誤，就算做好動作都無法再推前紀錄，所以未來要學習如何控制心情，在不慍不火的狀態下出賽。」韋昌樂來年希望再挑戰U20香港紀錄，再一步一步向成年組港績邁進。

即使贏得金牌，韋昌樂認為自己仍有不少進步空間。（鄭子峰攝）

出戰女子跳遠的賈慧妍，今仗紮着右腳大腿上陣，最後兩跳未有試跳，結果以5.79米位列第四。即使賈慧妍無緣獎牌，但負傷下在主場上陣已經十分感恩，「起初知道自己受傷都擔心無法參賽，今場是我最後一年的青年比賽，加上是主場，所以能夠上場已經很高興。」賈慧妍表示右腳大腿稍微拉傷，但相信不影響11月的全運會賽事，有信心趕及康復出戰。

賈慧妍以第四完賽，無緣獎牌。（鄭子峰攝）

東亞U20田徑錦標賽香港隊次日成績



金牌

男子三級跳 韋昌樂



銅牌

男子5000米 鍾德澤

男子跳高 何澔維

男子400米跨欄 鍾朗晞

女子200米 李紫桃

男子200米 梁靖恆

女子4X100米接力 庾沛怡﹑黃詠瞳﹑李紫桃﹑張銚芝

男子4X100米接力 陳一樂﹑陳庭方﹑吳君浩﹑古綽峰﹑梁靖恆

