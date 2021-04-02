歐國盃｜英媒估計英格蘭最終大軍名單　辛祖連格或成邊緣人

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-02 15:06

英格蘭國家隊在剛過去的國際賽期，於世界盃外圍賽取得3連勝，下一個國際賽期正在6月，就是在歐洲國家盃決賽周前夕。進入大賽前的最後階段，相信主帥修夫基對最終名單心裏有數，英媒紛紛推測，《每日郵報》稱阿歷山大阿諾特隨時落選。

英格蘭在一連三場的世界盃外圍賽全數報捷，先後擊敗聖馬力諾﹑阿爾巴尼亞及波蘭，旗開得勝。歐洲國家盃決賽周如無意外會在6月揭幕，各支參賽球隊亦進入最後的準備階段，「三獅軍團」的名單相信已大定。

重溫英軍過去3仗表現：

英格蘭力克波蘭取3連勝 中堅孖寶合力炮製絕殺球

英格蘭兩連勝 美臣蒙特妙射奠勝 成修夫基不二之選

連格656日後回歸英格蘭即交助攻 主場5球輕取聖馬力諾

英格蘭在世界盃外圍賽取得三連勝。（資料圖片／Getty Images）

翻查過去3場英軍賽事的正選陣容，門將普比﹑史東斯﹑奇雲菲臘斯﹑美臣蒙特及史達寧5名球員全數正選披甲，而芝維爾﹑菲爾科頓及馬古尼等多名球員亦兩仗正選上陣，這一批球員相信就是修夫基心目中名單中的骨幹成員。

歐洲足協正在研究將大軍名單由23人增至25人，對修夫基而言，揀蟀依然頭痕，英國傳媒近日推測英軍的最終名單，對不同的「邊緣人」持不同想法。

《每日郵報》預計必入21人：

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根據《每日郵報》消息，推斷包括哈利卡尼﹑馬古尼﹑佐敦軒達臣等21人已經穩入名單，另外7人等候修夫基的「發落」，包括連格﹑禾特普斯﹑丹尼艾格斯及查頓辛祖等。

冬窗由曼聯外借至韋斯咸的連格表現亮眼，回歸代表隊亦有不俗發揮，若果餘下球季在「鎚仔幫」有好表現的話，征戰歐國盃不是夢。

等待修夫基「發落」7人組：

《每日郵報》同時表示包括阿歷山大阿諾特﹑占士麥迪臣及迪亞等球員可以準備安心放暑假。效力利物浦的阿歷山大阿諾特，今季表現回落，相同位置的基爾獲加及捷比亞則有穩定發揮，加上還有列斯占士的競爭，修夫基不愁沒有右閘，所以該名紅軍守將甚有可能無緣歐國盃。

曼聯正選右閘英軍無埞企 雲比沙卡前面有幾多人？

阿歷山大阿諾特今季表現平平，面對右閘激烈的競爭，大有可能錯過今季歐國盃。（資料圖片／Getty Images）

安心放暑假名單（按圖放大）：

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【英格蘭國家隊的右閘大軍】（按圖放大）

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英超第30輪直播賽程（按圖放大）：