英超熱話｜迪姆華拿由車路士黑到德國　隨前輩步伐墮入前鋒墳墓？

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-02 18:12

德國國家隊周四（1日）爆冷在世界盃外圍賽不敵北馬其頓，終止長達20年的世盃外不敗走勢。 曾經有一個大好機會擺在華拿眼前，但他沒有好好把握，等到「撻Q」才後悔莫及，塵世間最痛苦的事莫過於此。對球迷而言，華拿錯失良機或已是見慣不怪，難道車路士「前鋒墳墓」的「美名」仍然未能洗脫？

德國國家隊長達20年﹑35場的世界盃外圍賽不敗紀錄，被北馬其頓意外打破，主場以1：2飲恨落敗。今場後備入替的迪姆華拿有一次反超前的大好機會，接應根度簡的橫傳，面對半空門的情況下起腳，竟然「大撻」而回，皮球緩緩出底線，德國反超前的機會與皮球一樣，白白地溜走。

北馬其頓大奇蹟日爆冷挫德國 華拿驚天失機醜死鬼

迪姆華拿驚天失機，錯失反超前的大好機會。（路透社）

Timo Werner is the German Alvaro Morata.



The guy has a highlight reel of disaster class finishing. pic.twitter.com/DwoZBpyeNZ — JUMΔΨΣR DΣCIMUS MΣRIDIUS (@jyucumba) March 31, 2021

迪姆華拿今季加盟車路士後，似乎黑氣纏身，豈料他的黑氣由球會帶回國家隊，今仗間接成為球隊落敗的罪人。華拿今季英超28場聯賽中僅攻入5球，相比起入球，或許不少球迷記得他失機的一幕，尤其是對列斯聯一仗，白界線前猶如解圍的一腳，及後再補一腳，同樣未能將皮球送入網內。「入仲難過唔入」，華拿做到了。

車路士華拿入球荒信心盡失頭頭碰着黑 林柏特信任未減

華拿懷疑人生一仗 車路士人人都開心只有他共抱世紀撻Q

華拿自加盟車路士以來，腳風似乎未順過。（資料圖片／Getty Images）

重溫華拿「大撻」一幕：

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迪姆華拿身價4800萬鎊，今季曾長達14場聯賽的入球荒，外媒盛傳車路士有意找來夏蘭特或盧卡古，增強前線的火力。

在轉會市場買得前鋒，當然希望「即插即用」，立即在前線數胡，但說起車路士羅致前鋒的經驗，大多數「不歡而散」，英國《太陽報》即細數歷年「車仔」貴價收購的大名前鋒，例如舒夫真高﹑費蘭度托利斯及希古恩等，惟名氣與成功不成正比，難怪被人稱為「前鋒墳墓」，迪姆華拿如今的表現，是否代表他將會成為「墳墓」的其中一員。

葬身車路士「前鋒墳墓」的大名箭頭：

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同場加映：《太陽報》選出11大加盟英超「水土不服」前鋒：

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英超第30輪直播賽程（按圖放大）：