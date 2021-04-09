【歐霸】羅馬絕殺阿積士　小將末段慢開界外球　食球僮波餅兼吞牌

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-09 13:09

歐霸盃8強首回合，作客的羅馬戰至末段攻入反勝一球，最後關頭當然「嘆慢板」，其中羅馬球員卡拉科利走到場邊準備開界外球時，卻被場邊的阿積士小球僮「懲罰」，而該名羅馬小將更被球證出示黃牌警告。

阿積士踏入2021年後，各大賽事未嘗一敗，至今已錄得24場不敗，今仗主場鬥羅馬。戰至上半場中後段，卡拉臣與泰迪治禁區內撞牆後近射入網，39分鐘先開紀錄。阿積士隊長換邊後再博得12碼，親自操刀卻被羅馬門將包盧比斯撲出，未能擴大紀錄。

卡拉臣上半場為阿積士先開紀錄。（美聯社）

羅馬門將救出12碼；阿積士門將舒靴賓卻「派膠」，柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）禁區頂主射罰球，舒靴賓站位正確，惜落地撲救時不慎將皮球拍入網內，羅馬57分鐘追成1：1平手。

柏歷堅尼罰球直射，阿積士門將未能清跪撲出失守。（美聯社）

包盧比斯撲出12碼外，下半場多次撲出阿積士的攻門，力保不失。羅馬捱得過阿積士的一輪急攻，末段一次角球機會，阿積士球員頭槌解圍不遠，守衛伊賓尼斯轟出掛網的世界波建功，羅馬87分鐘攻入絕殺一球，結果以2：1反勝阿積士，同時獲得兩個作客入球，出線形勢大好。

羅馬的伊賓尼斯完場前勁射一記掛網波，以2：1絕殺主隊。（美聯社）

歐霸盃8強首回合戰果：

領先球隊末段「嘆慢板」是常見的事，當皮球出界後，後備入替的羅馬球員卡拉科利（Riccardo Calafiori）同樣放慢手腳，場邊球僮立即擲皮球給他，這名羅馬球員就像網球手般揀波，隨即將皮球放在一旁，並步近場邊拿球。阿積士主場的球僮在那一刻忍不住了，一手將皮球擲向卡拉科利，彷彿在說「唔要波咁你食波餅啦！」，將愛隊落後的情緒以皮球擲出來。

年僅18歲的卡拉科利今仗後備入替。（路透社）

卡拉科利無緣無故「食波餅」，第一反應必然憤怒，雙手按着喉嚨附近，並立即走向「施襲者」小球僮身旁，卻未有進一步行動。有趣的是，球證及後再向卡拉科利出示黃牌警告，「先食波餅再食牌」。

年僅18歲的卡拉科利未有被情緒帶動，當他領黃時亦欣然接受，賽後該名意大利小將坦言「一秒嬲咗」，幸好自己保持理智，最終「大人不記小童過」，「我從沒想到『食波餅』，當刻腦海出現很多事情，幸好未有衝動行事。不過我理解他的心情，事關換轉我是球僮，我或許做出相同行為。」

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