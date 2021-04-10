【傑出運動員選舉】李慧詩談隊員去留感觸　屬於老將的堅持和能耐

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-10 17:15

2019年，對於女車神李慧詩（Sarah）而言，是登峯造極的一年。 記憶點落在她於世錦賽包攬爭先賽及競輪賽金牌、一口氣穿上兩件彩虹戰衣，爭先賽更錄得長達20個月連勝紀錄，寫下一個又一個輝煌的成就，亦為她帶來傑出運動員與「星中之星」兩大獎項。

相隔了一年「好像什麼都沒有發生過」的2020疫症之年，今天的頒獎典禮喚起了運動員的競技魂。李慧詩憶起了去年單車聯會主席梁鴻德的一段話，當時他對記者說東京奧運延期一年，大了一歲的她需要更謹慎的計劃才能保持水準。「我聽完覺得有點『搞笑』，大家都會老一歲，為什麼只得我？」

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李慧詩在2019年世錦賽連奪兩金，「星中之星」捨她其誰？（葉詩敏攝）

【傑運八傑名單】（按圖放大）

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即將踏入34歲的Sarah坦言年過30後，不少人都會把焦點放在她的退役計劃上，「有想過的，不過我們這些年紀較大的運動員，比年輕運動員少點體力和時間，但我們有的是能耐。」她續說：「可能我們額頭是多了點皺紋，但每條皺紋都代表我們老練了，其實不用介意。」年輕人有他們的時間去追夢，但老將亦有老將的堅持和能耐。

「八傑」得獎者陸續發表感言，壓軸的李慧詩打趣說不如讓大家返回座位，「企好攰㗎！因為我要講一個很長的故仔。」（葉詩敏攝）

疫情下，她指多了時間和機會與年輕隊友相處，同時以教練身分指導，「做教練的過程很多滋味，看到年輕車手像看到以前的自己。」手執兩獎的她垂低雙手，說着說着突然感觸起來：「哎！我每次講到這些就想哭。」場內本來安靜「聽故仔」的記者急忙拿起相機，她哽咽續道：「看到這一代的努力，不同的運動員來來去去，總有人說『我不想踩了，都沒有進步』，其實只是踩了一兩年。」

李慧詩坦言沒有想過2019年是高峰，反而成立短組讓好更欣慰。（葉詩敏攝）

身邊隊員逐一現離心，也有戰友先後離場，「有人說腰痛、頂不住，我笑笑口說『冇事嘅』，但心裏很清楚，這17年自己都是這樣走過來。」Sarah寄語運動員不要在遇到困難和傷患時便輕易放棄，「在傷患時，是一個平台重新再起飛。」她的感傷令人聯想到最近兩隊友張敬樂與馮嘉豪雙雙在東京奧運前退隊，她雖表示並非因此而感觸，仍覺可惜：「但每個離開的人都是自己的選擇，會尊重他們的決定，亦希望年輕車手能努力鍛鍊，珍惜公路賽的奧運名額。」

李慧詩說到教導年輕隊友時眼泛淚光。（葉詩敏攝）

對於延期一年後終於逼近的東京奧運，Sarah指備戰安排視乎5月在香港舉辦的單車國家盃能否順利舉行，否則將隨隊到中國參加錦標賽為奧運熱身。同時再被問到東奧後會否考慮退役，她透露奧運不會是最後一個比賽，仍準備參加9月的全運會，惟今年會考慮退下來，慢慢減少比賽量，「希望青年車手能接上軌道，可以先在亞洲取得獎牌，放眼亞運。」

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