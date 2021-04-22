英超傳改革擴大版圖　些路迪格流或強勢加入　20隊變18隊爭逐

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-22 09:29

英超「BIG 6」起革命，與其他豪門合組的「歐洲超級聯賽」，6大強隊飽受輿論壓力下，齊齊宣布退出。 歐超聯看似壽終正寢，另一「超級聯賽」似乎蠢蠢欲動，英國《太陽報》指英超有意改革，將聯賽版圖擴大至全英國，意味蘇超兩大老牌球會些路迪及格拉斯哥流浪亦有望加入。

「歐洲超級聯賽」成立引起滿城風雨，各界群起反對歐超聯，原本全是創始成員的英超「BIG 6」，最終敵不過輿論壓力，相繼跪低。

歐洲超級聯賽宣布「考慮重整計劃」 僅成立兩日英超Big 6退出

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歐洲12豪門「圍爐」合組超級聯賽的主意，不論球員﹑球迷及各大足協亦極為反感，如今大有機會被拉倒。一波未平另一波又起，英國《太陽報》透露，英超正在秘密地討論改革的可能性，隨時由「英格蘭超級聯賽」變成「英國超級聯賽」。

根據《太陽報》報道指，英超有意招攬蘇超兩大巨頭些路迪及格拉斯哥流浪加入，真正成為英倫三島內的頂級聯賽。兩支位處格拉斯哥的球隊甚有機會接受方案，事關他們可以享受英超帶來的可觀獎金，同時可在更大的舞台上展現球隊實力。

格拉斯哥流浪大戰些路迪的打吡戰，有望在英超賽場上演。（資料圖片／路透社）

據報改革英超這個主意，早在去年10月已在醞釀，盛傳參賽隊伍將由20隊減至18隊，而前四球隊將以季後賽決定冠軍誰屬，惟如今「十劃都未有一撇」，未知是否屬實。

國際足協主席恩芬天奴早前曾揚言推動跨國聯賽，正如荷蘭及比利時聯賽，倘若「英國超級聯賽」上馬的話，相信連英國政府亦會大力支持，因為可以透過足球對抗蘇格蘭獨立的聲音，又可進一步提早英國的足球水平，一舉兩得。

歐超聯告一段落後，英超似乎有意改革，變成「英國超級聯賽」。（資料圖片／Getty Images）

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