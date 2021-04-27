【F1】新賽季三分站試行新排位模式　周六都可爭分　冀提升可觀性

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-27 16:52

每個F1比賽周末，排位賽就是周六，正賽就是周日，已成一眾車迷的睇車習慣，有時或者錯過排位賽也可以。 這個習慣或許需要改變一下，事關F1官方公布試行全新的排位方式，在今年其中3個分站以「衝刺賽」取代原先的排位賽。

今年F1已進行的首兩個分站，可觀性已遠比去年高，一眾車迷樂見一個有競爭的F1世界。F1賽會早前已考慮更改排位賽方式，就像二級方程式（F2）一樣，以一場衝刺賽（Sprint Race）取代原有的排位賽，增加賽事競爭性。

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今年僅鬥兩個分站，紅牛及平治已經鬥到你死我活。（資料圖片／Getty Images）

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

國際汽車聯會（FIA）﹑F1賽會及10支F1車隊達成共識，決定在今年其中3個分站試行不一樣的排位賽模式，以一場100公里以上的短途「衝刺排位賽」（Sprint Qualifying）決定正賽的最終排位，並將於兩個歐洲分站及1個歐洲以外的分站試行。除了決定起步位置外，在衝刺排位賽取得三甲，更可以取得額外分數，頭三位車手將分別獲得3﹑2及1分。

根據不同賽車媒體透露，3個試行排位新玩法的分站將會是英國﹑意大利（蒙扎）及巴西站，換言之以上分站大有可能在比賽周末上演兩場賽事。

今年3個分站將原有的排位賽模式改在周五舉行，並以衝刺賽取代原本的排位賽。（資料圖片／Getty Images）

盛傳試行新排位模式的3個分站：

3個分站排位賽模式改變下，牽一髮動全身，整個比賽周末的時間表亦有所不同，周五第二節練習賽將沿用如今三節的排位賽模式，爭奪周六衝刺賽的起步位置，並在周六以一場100公里以上的衝刺賽結果來決定周日正賽排位。

今年即將試行新玩法，F1賽事總監布朗（Ross Brawn）坦言十分期待，並稱這是為了提高整個比賽周末的可觀性，「100公里的賽事，大概30分鐘可以完成，預期不需要進入維修站，將會是半小時的純鬥車。這個新模式令周五及周六的賽事也有不同看點，希望以這個方法吸引更多車迷觀看。」

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