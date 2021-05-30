【歐聯全攻略】曼城壓軸一戰以逸待勞贏面高　車路士鋒線無力難敵

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-05-30 03:18

歐洲球季壓軸戰──2021年歐聯決賽上演英超對決。曼城希望完成終極目標；車路士則季中換對了主帥，只欠一個冠軍，到底鹿死誰手？（球賽編號：星期六1，5月29日深夜3時開賽）

曼城在準決賽次回合，把握巴黎聖日耳門最後10人應戰的「良機」，藉馬列斯梅開二度殺入決賽。車路士首回合賽和皇家馬德里後，次回合策略性讓出控球權，專心穩守令比賽更精彩，最終在主場輕鬆贏2：0晉級。

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曼城首次入決賽有兩大數據加持，其一是哥迪奧拿爭取帶領第2支球隊捧盃。哥帥在2009及2011年兩次帶領巴塞隆拿入決賽，最終都讓巴塞捧走歐聯獎盃。其二是2000年後歐聯共7次出現同國決賽，當中以「上剋下」的情況出現較多，今屆淘汰賽曼城更穩定地保持每場入兩球。值得一提是鋒將馬列斯準決賽兩回合入3球，踢完次回合後一直處於「休息mode」，可謂「唞多過踢」，明顯地曼城陣容之深該球隊得以留力應戰。

歐聯決賽球隊簡介（按圖放大）

另一邊廂，車路士自杜慈上任後，兩次對曼城都獲勝，可是季尾走勢稍為不穩，英足總盃決賽對李斯特城輸得欠運。不過自杜慈領軍後，為何車路士的比賽總入球都偏少？除了防守有進步外，也關乎把握力差。無論迪姆華拿、美臣蒙特和譚美阿巴謙都是球隊首席射手，但他們聯賽都只入了6球，數糊能力麻麻。

馬列斯4強戰兩回合入3球，今仗隨時又靠佢數糊。（Getty Images）

曼城於英超封王後，一直明顯地養精蓄銳枕戈待旦；反觀車路士雖然有力一戰，但為爭前四仍要鬥至英超最後一周，體力消耗必然較多，故看好曼城可以一嘗夙願，首奪歐聯。

留意淘汰賽階段，車路士場場比賽總入球皆不過3球；曼城就保持每場入2球，今仗同時估計入球不會多。

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車路士門將文迪在英超煞科戰勇戰受傷，未知能否趕及歐聯決賽復出。（路透社）

本周歐聯直播：

5月30日（周日） 03:00 曼城 VS 車路士（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播）

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