【西甲】施丹向球迷解釋離隊原因　與佩雷斯20年關係反面收場

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-31 20:29

歐洲多支強隊紛紛易帥，領隊音樂椅轉過不停，其中包括名帥施丹，再度離開皇馬，原來有苦衷。 施丹近日透過西班牙媒體《阿斯報》發公開信，向皇馬球迷盡訴心底話，解釋離開球隊的原因，從中更提及球隊不支持他，更借媒體的力量製造謠言。

歐洲國家盃開鑼前夕，領隊市場十分忙碌，多支勁旅紛紛換帥，其中施丹亦是其中一份子。

皇家馬德里經歷11年來首個四大皆空的球季，周四（27日）落實施丹相隔3年後再度離隊，同時證實早前流傳已久的傳聞。

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施丹不論擔當球員或領隊，皇馬也是施丹足球生涯的重要一部分，當年決定回歸馬德里再執教鞭，全因皇馬球迷的熱情。施丹希望透過解釋清楚離隊的原因，故此透過西班牙《阿斯報》發表公開信。

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施丹在信中先禮後兵，表示在皇馬的20年間，是生命中最精彩的一段日子，並感激佩雷斯當年力排眾議將他帶往馬德里，他的大恩大德無以為報。

施丹與佩雷斯共事多年，最終卻反面收場。（資料圖片／Getty Images）

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感激過後，主菜正式上演。施丹先在信中透露當年離隊是因為球隊需要新衝擊，並帶領皇馬至另一層次；今次卻截然不同，如今是因為球隊未有給予他足夠的信任及支持，連長遠的計劃也沒有。

在強隊的世界，錦標與帥位幾乎是掛鉤，施丹明白這個生態，但球隊只是單單向錦標看，完全無視其他重要的元素，「我是一個天生的贏家，我在皇馬當然以錦標作目標，不過球隊只是在乎獎盃，完全遺忘了其他人的元素。建立人與人的良好關係是團隊中最重要的一點，比起一切更重要。」

施丹曾經領皇馬3季內3奪歐聯，亦是球隊近年最光輝的日子，但會長佩雷斯似乎已將這段記憶抹去。施丹直言近數月與佩雷斯的關係已有不同，其中一件事更傷透他的心，「每當球隊落敗後，媒體不斷指我即將被炒，不斷打擊我與團隊的信心，而這些消息必定從內部傳出，特意向外界製造誤解及謠言。」

施丹領皇馬三度贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

施丹效力皇馬長達20載，深明球隊需要什麼東西變得更好，施丹坦言自己不是最佳的領隊，他依然認為自己是最佳的人選。即使施丹傾盡一切領軍，皇馬方面彷彿並不領情，最終只好再次離隊收場。

在公開信的末段，施丹特意向記者說一番話，表示以往的記者會大部分問題，也與足球無關，他希望記者們將注意力放回足球上，而非搬弄是非，一再製造不同的爭議。

施丹在皇馬效力長達20年，直言西班牙媒體時常「搞風搞雨」。（資料圖片／Getty Images）

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