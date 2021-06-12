【歐國盃】ERROR爆笑講波　全程亂噏卻笑中有淚　4點半打畀阿Dee

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-12 13:48

歐洲國家盃開波， ERROR無厘頭亂噏講波，揭幕戰意大利對土耳其一役，先由保錡同肥仔，拍住強尼同盧均宜、馬泳茹等人，全程搞笑為主，保錡連續大爆金句，搞笑之中卻又字字珠璣。

睇開波嘅朋友，可能會唔係幾慣， ERROR喺第三聲道講波，全程都冇播比賽畫面，淨係一班主持喺度亂噏搞笑。不過只要開多一個顯示器，一邊睇波一邊睇住第三聲道，就好似成班朋友熱熱鬧鬧陪住一齊睇，半波醒神好多。

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ERROR首晚為歐國盃講波，以保錡掛帥，配以馬泳茹和阿慈兩位美女穿上意大利球衣助慶。（網上圖片）

成班講波界新面孔之中，以自稱細個踢開波嘅保錡最為突出。開波冇幾耐，他就問：「講講吓波如果急尿點算？」然後真係直播中途行開去廁所。

除了講波吹水外，一眾主持亦有遊戲環節，增加氣氛。（電視截圖）

當本身為足球員的盧均宜問保錡，你細個踢邊隊，保錡就答曾經踢沙田隊，仲話自己踢左中場或者左後衛。當均宜再問保錡：「咁你有冇入選青年軍」，保錡就無奈回答「選唔到」。之後大家再想問落去，保錡已經不想再講， 十分搞笑。

保錡與阿慈打電話整蠱在睡夢中的阿Dee（按圖放大）

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去到半夜四點幾，成班人悶悶地，決定整蠱不在場的阿Dee（何啟華），搵女主持阿慈扮飲醉酒打電話給正在瞓覺的阿Dee。睡夢中的阿Dee真係有聽電話，阿慈話自己飲醉酒，仲飲咗一噸藍妹，叫阿Dee接佢，講講吓自己笑到講不到落去，然後保錡扮聲繼續同阿Dee講，不過阿Dee好醒目冇上當。之後保錡恍然大悟地說：「未來二十幾日，一定要開飛行模式瞓覺。」

去到尾段大局已定之後，強尼問大家支持邊隊捧今屆歐國盃，馬泳茹就答支持法國隊，然後她問保錡支持邊隊，保錡竟然答：「我支持香港隊」，當大家以為他又亂噏，保錡隨即補充：「香港今屆冇機會參賽，因為本身屬於亞洲區，不過希望政府起多啲新球場，俾多啲資源，支持多啲香港年輕球員。」突然間咁正經，大家都估佢唔到。

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保錡好搶鏡，相對來講「唔熟波」的「肥仔」梁業呢就失色少少。保錡玩完張按摩椅，肥仔立刻坐上去，然後表演瞬間入睡。他只是間中講幾句，主要都是吃東西，最搞笑是有眼不識泰山地問盧均宜踢波踢到什麼程度，均宜只好說一句：「其實我已經係球星⋯⋯」

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場波一完，保錡立即大叫：「人生最開心嘅就係收工！」然後即刻被強尼秒殺：「你以為收得工，其實廣告返嚟仲要玩遊戲。」

ERROR第一晚表現已經咁精彩，真係令人好期待今晚阿Dee同193（郭嘉駿）如何玩轉直播室。

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