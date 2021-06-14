足球熱話｜施丹被焫着秒變方丈　拒回答反斥記者問題「愚蠢」

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-14 21:22

法國球王施丹踢而優則教，應對記者素來有一手。近日再度辭去皇馬教練一職，面對記者依舊維持作戰狀態。 昨日一場西乙升班附加賽，施丹前往支持兒子，與一名「老對手」狹路相逢。平日見招拆招，施丹今回突然「江主席」上身，面對鏡頭直接指罵記者，更直接捉記者「埋去傾」。

施丹上月底宣布辭去皇馬主帥一職，相隔約兩星期，首次在公眾地方現身。西乙升班附加賽首回合華歷簡奴主場對基羅納一戰，他偕妻子及長子安素（Enzo），支持擔任主隊正選門將的二子盧卡（Luca Zidane）。兒子效力的主隊負1：2，老爸的比賽則在場外，對手是當地電視台記者基蘭迪（Sergio Quirante）。

施丹向球迷解釋離隊原因 與佩雷斯20年關係反面收場

施丹季尾離隊 另一皇馬名宿勢接任 下一站二揀一

「有咩想問？」（Getty Images）

基蘭迪似乎主責跟進皇馬的新聞，與施丹是老對手了。片段所見，施丹帶着口罩，遇上基蘭迪追問他的離隊公開信內容。基蘭迪問是否鬧不快而離開皇馬，施丹聞言過了兩三秒，回頭發炮，直斥問題「愚蠢」，「你係咪仲要問同一條蠢問題」。

施丹好像「夾」走記者。（影片截圖）

施丹vs記者逐格睇（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

球王有火，非同小可，鬧完一句意猶未盡。他直言認出基蘭迪，「你做埋啲野，都唔要面。我識你，你都識我，成日都係嗰啲野」。記者有問題，施丹決定「出手」，拉基蘭迪過來慢慢談。畫面所見，施丹邊行邊跟基蘭迪對話，其間「手指指」。身旁一名疑似是安素的男子，出手欲護着施丹離開，但施丹懶理，反揚手叫基蘭迪過來，並着攝影師「熄機」。

盧卡在西乙升班附加賽為華歷簡奴，代替為北馬其頓出戰歐國盃的正選門將迪米查夫斯基。（Getty Images）

片段最後看着施丹右手搭着基蘭迪肩膊，邊行邊講，猶如要帶基蘭迪到僻靜處「講數」。基蘭迪所屬電視台在twitter上載片段，帖文簡單道「施丹仲係唔鍾意基蘭迪」，另一帖文則肯定基蘭迪以尊重和有禮的方式「實踐新聞基礎之一，就是詢問主角」。

施丹成王之路第一站 升班馬出道前遇上好人家

施丹與佩雷斯共事多年，最終卻反面收場。問旇丹鬧不快而離開，都係「搵嚟問」。（資料圖片／Getty Images）

施丹不滿記者，並非一朝一夕。他上月底離開皇馬，向球迷發公開信直言得不到球隊支持，甚至有人向傳媒「放料」造謠，攻擊他的團隊。公開信末段更「教精」記者「做好呢份工」，直斥記者會問題多與足球無關，甚至搬弄是非，製造爭議，「希望你們將注意力放回足球上」。

【強大的施丹家族】（按圖放大）