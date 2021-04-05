足球｜施丹成王之路第一站　升班馬出道前遇上好人家

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-04-05 14:23

Hi你好，我是Yazid。這位從馬賽來到康城踢球的年輕男孩，有禮、靦腆，說話輕聲細語。 文：alonetogether／運動視界

在Zidane足球生涯的起步階段，他第一次離家，有兩件幸運的事發生在他身上，首先是他的寄宿家庭Elineau一家人（包括父親Jean-Claude、母親Nicole和三個小孩Dominique、Laurent與Virginie）。Zidane父子從馬賽到康城的第一天，Jean-Claude到車站接他們，但他的雪鐵龍汽車臨時拋錨了，Jean-Claude只好改開太太的Mini Austin，於是高大的Smail（施丹父親）只好捲曲著長腿坐在汽車後座，而身型也不小的Yazid則連同行李一起擠在前座。他們的家也一樣小，但對Yazid來說這反倒令人想起馬賽的家，一股熟悉的感覺油然而生。

施丹在康城展開足球生涯。（twitter）

施丹生涯效力4家球會：

Smail當天晚上就回馬賽了，他只在Elineau家待了幾個小時，Zidane父子的道別顯得簡短又低調，一如Zidane家的性格，所有的情緒都隱含在表面下。當你要和你的小孩分別時，尤其當你想到若情況一切都好，他會有好長一段時間不能回家，做父親的要說什麼？那不是一般的告別，就像美國作家Raymond Chandler的小說一樣，那某種意義上是一個漫長的告別，告別了童年。但Smail帶著既激動又平靜的心情離開，激動的是接下來這兩年對Yazid來說極為關鍵，而平靜的是，他將被一個充滿關懷與愛的寄宿家庭照顧。

1998年世界盃決賽戰勝巴西，賽後施丹受到隊友的歡呼。（Getty Images）

第二件幸運的事，則是AS康城隊在睽違了38年之後，將再度升上法甲。因此Zidane不僅有機會成為職業球員，甚至還有機會與全法國最優秀的足球員同場競技。而對AS康城來說，只留在法甲一個球季是遠遠不夠的，但他們無法灑大錢購買明星選手，於是他們更特別著力於培養隊上的年輕選手，除了Zidane，還有諸如Michel Almondoz、Frederic Dufau、Franck Gomez、Jojot Moussa-Madi、Gilles Hampartzoumian、David Bettoni、Eric Giacopino、Denis Armbruster、Noureddine Mouka和Fabrice Monachino……等這些從各地招募而來的潛力新秀。

當然，職業球隊訓練營可是跟在Tartane廣場上踢球完全不同。當你想要成為一名職業球員，在訓練場上你要跑、要跳、要伸展，也要鍛鍊肌肉，大部份時間沒有足球可踢、沒有玩樂、沒有遊戲，職業運動並不是兒戲，而競爭也是異常激烈。當你的雙腳踏入職業足球球會，你也踏入了一個殘酷的世界，有時候，你必須戰鬥。而僅是擊敗你的對手遠遠不夠，更重要的是你要學會怎麼控制你自己，不要回應任何挑釁，這對年輕選手來說更形重要，一般青少年常見的那些說是荒唐也好，揮霍青春也罷的行為，都必須要捨棄，你必須要維持規律又健康的生活方式，照顧你的身體，要特別小心不要沾上任何會讓你的競爭力下降，甚至是賠上整個職業生涯的壞習慣或風險。

施丹現擔任西甲皇家馬德里主教練一職。（Getty Images）

而AS康城的教練團，相當確定Zidane非常非常喜歡踢球，他好像發現了一個新世界，一個充滿高手的世界。儘管他的話非常少，有時候你似乎很難去分辨他究竟是開心還是生氣，但他的社交能力倒是挺好，他喜歡那些一同踢球的朋友與Elineau一家人，只不過他喜歡「聽」大過於「說」罷了。

在訓練營的優異表現，更讓Zidane和隊友Fabrice Monachino一起被召進了法國U17的國家代表隊，參加在西班牙馬拉加舉行的U-17歐洲國家杯。不過兩名球員並不是當然正選，Zidane踢了對土耳其的整場比賽（該場Fabrice坐在替補席）；而Fabrice則在法國對決西班牙的比賽中上場（該場比賽Zidane並未上場，因為一位來自波爾多，名叫Christophe Dugarry的選手，取代了他的位置）。可惜該屆比賽法國隊在小組賽後就打道回府了，但這個經驗對Zidane來說彌足珍貴，他的未來愈發清楚了，因為如果他已經是整個法國最好的17歲足球選手之一，那有什麼能阻擋他成為一名職業球員呢？

施丹帶領皇馬，最偉大戰績是歐聯3連霸。（Getty Images）

事實上，當時整個AS康城的青訓球員中，沒有人能有Zidane的渴望與勤勉，更別說是他的踢球風格了。也因此當Zidane的訓練期結束，他的父母從馬賽趕到康城，準備簽下他的另一紙合約時，他的父親問了球隊經理Fernandez兩年前他曾問過球隊技術總監Gilles Rampillon的那個一模一樣的問題：Fernandez先生，你認為我兒子真的能夠變成一名職業足球員，並以此維生嗎？

與兩年前相較，這個時候教練團的答案就相當明確了：Smail先生，不用擔心，你的男孩充滿了敏銳的天賦與極佳的心態，他絕對能夠成為一名優秀的職業足球員的……

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：奇蹟降臨，魔咒解除—談2004年波士頓紅襪隊：Good Pedro】