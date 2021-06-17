歐國盃熱話｜俄羅斯教練車捷索夫即場飲可樂　網民重點：佢點開蓋

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-17 23:35

自從C朗在記者會搬走兩枝可樂汽水後，就在歐國盃掀起一股記者會搬飲品潮，例如法國的保羅普巴搬走啤酒，意大利的文路爾盧卡迪利就學C朗搬汽水。不過，俄羅斯教練車捷索夫就唱反調，一於在記者會示範徒手開樽蓋，之後歎汽水。

【車捷索夫記者會上即場飲汽水】

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俄羅斯昨日在B組分組賽以1：0擊敗芬蘭，賽後57歲的主帥車捷索夫出席記者會。他見到枱上擺了兩枝贊助商的汽水，想喝其中一枝。雖然現場沒有開瓶器，但車捷索夫展示純熟的開瓶技術，他將另一支可樂的樽蓋當作開瓶器，輕鬆地開了樽蓋。之後，他馬上享用汽水，一口氣喝了三分一。

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【車捷索夫即場飲可樂片段】

外國討論區Reddit的網民的焦點擺在車捷索夫的開蓋技巧，覺得他的開蓋技巧是頂級的，亦有人問為何不會同樣都開了另一枝汽水。很多網民回應，有的指這是東歐人的必懂技巧。此外，有網民將車捷索夫與C朗作對比，笑稱不飲可樂就得到像C朗的身形，飲可樂就會長成車捷索夫那樣。

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【C朗搬走贊助商汽水逐格睇】

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近幾日歐國盃的記者會出現了一股搬走贊助飲品的潮流，帶頭的是葡萄牙球星C朗拿度，他將兩枝可樂汽水搬走，再將一樽清水放在當眼處，叫大家飲水。之後法國中場普巴及意大利中場盧卡迪利都有樣學樣，保羅搬走的是贊助商喜力的啤酒，而盧卡迪利就抄足C朗搬走可樂。

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普巴在記者會上將贊助商的啤酒搬走。（Twitter）

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