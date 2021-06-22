歐國盃｜奧地利靠角球攻勢力克烏克蘭　次名晉級16強遇意大利

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-22 02:21

歐洲國家盃C組最後一輪，烏克蘭及奧地利為爭取次名出線正面交鋒！奧地利靠巴姆加特拿接應角球射入，半場領先1：0。換邊後，雙方沒有入球，奧地利保住一球勝局至完場，超越烏克蘭獲得小組次名，晉級16強後會遇上A組首名意大利。

比起上場贏北馬其頓2：1，烏克蘭教練舒夫真高的正選作出1個變動，沙柏蘭高取代施多卓克踢中場。連續兩場有入波的耶莫蘭高及耶梅卓克正選攻堅。奧地利教練科達作出兩個變動，首先「奧地利伊巴」阿拿奧杜域停賽後復出，擔任中鋒，賀芬咸的基列斯治亦獲得正選，烏爾馬及基哥列舒治失正選。

奧地利入局快，進攻銳利。7分鐘，阿拿奧杜域頭槌頂橫，沙比薩娥眉月頂「窩利」一抽高出。11分鐘，阿拉巴角球斬入禁區，德高域一頂偏離目標。21分鐘，奧地利角球攻勢，阿拉巴斬到門前，巴姆加特拿在薩巴尼爾力壓下伸盡腳射入，先開紀錄，領先1：0。

29分鐘，受壓的烏克蘭組織到一次具威脅的攻勢，沙柏蘭高接應馬利路夫斯基的傳球射門，被丹尼爾巴治文飛身撲出。這是烏克蘭球員在整場比賽的唯一一次中目標攻門。

奧地利領先後沒有放軟手腳，在上半場尾段仍然狂攻。37分鐘，干拉特賴馬入到禁區左路，面對卡拉華耶夫，這時候阿拉巴從邊路跑向底線，分散卡拉華耶夫的注意，干拉特賴馬把握機會，推大位起右腳施射，被保舒贊撲出底線。42分鐘，奧地利右路快攻，舒賀夫傳中，阿拿奧杜域大好機會「撻Q」射斜。

奧地利上半場的攻勢一浪接一浪，補時階段，沙比薩接應長傳，入到禁區，他在倒地前橫傳予阿拿奧杜域，但阿拿奧杜域一射被保舒贊救到。奧地利雖然在控球上跟烏克蘭是五五之比，但組織極有效率，13次攻門，3次中目標，還博到8次角球，相反烏克蘭上半場只得1次中目標埋門。如果奧地利球員把握力好一點，上半場不只領先一球。

換邊後，奧地利的壓力有所放緩，攻勢沒有上半場那麼入肉，但烏克蘭的表現沒有改善，進攻仍老鼠拉龜。烏克蘭在下半場最具威脅的埋門來自奧地利後衛史堤芬拉拿解圍時頂向自己龍門，但被丹尼爾巴治文反應快救出。完場前，烏克蘭前鋒耶梅卓克有次良機，窄位右腳一射，皮球在門前略過，不中目標。

今場賽前有陰謀論稱，奧地利及烏克蘭有可能踢「默契波」和局收場，如果和波的話，烏克蘭就以次名晉級，而奧地利手握4分排第3名，亦很可能以最佳第3名出線。

不過，賽前大熱的和波沒有出現，最後，奧地利維持上半場比數，在C組最後一輪以1：0擊敗烏克蘭，取代對手升上小組次席，晉級16強，會對A組首名意大利。烏克蘭輸波後3戰得3分，得失球差只得-1，在最佳小組第3名之爭較輸蝕，或者會出局。

烏克蘭正選陣容：4-5-1

門將：保舒贊 後衛：卡拉華耶夫、薩巴尼爾、米高拿馬特維恩高、米高蘭高 中場：耶莫蘭高、沙柏蘭高、施多卓克、辛真高、馬利路夫斯基 前鋒：耶梅卓克

奧地利正選陣容：4-3-2-1

門將：丹尼爾巴治文 後衛：史堤芬拉拿、德高域、軒迪列加、阿拉巴 防中：基列斯治、干拉特賴馬、舒拉加 攻中：沙比薩、巴姆加特拿 前鋒：阿拿奧杜域

C組賽前形勢：荷蘭首兩戰擊敗烏克蘭及奧地利，兩場得6分，加上對賽成績亦比後兩者佳，提早一輪就鎖定小組首名，最後一場對形勢沒有影響。至於包尾的北馬其頓同樣大局已定，兩場得0分，對賽成績又比不上烏克蘭及奧地利，提早一輪篤定出局。C組的懸念在於烏克蘭及奧地利的次名之爭，兩隊賽前同得3分，最後一輪硬碰，勝方可獲次名，負方就第3名；至於和波的話，兩隊同得4分，烏克蘭得球較多，以次名直接晉級，而奧地利作為有4分的第3名，都很大機會可以成為其中一支最佳第3名入16強。

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