歐國盃16強後金球獎形勢劇變　麥巴比簡迪轉冷　美斯或成最後贏家

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-30 13:22

今屆歐國盃前，法國中場尼高路簡迪及國家隊友基利安麥巴比是2021年度金球獎的大熱人選，但法國爆冷在16強出局後，兩人的金球獎賠率馬上降溫。原本只是第4熱門的阿根廷前鋒美斯，升為金球獎的大熱。

金球獎評選首重大賽，例如世界盃及歐國盃，其次重歐聯表現。歐國盃前，簡迪幫助車路士贏得歐聯冠軍，他個人更4次在淘汰賽當選最佳球員，包括4強兩回合以及決賽，可說是車路士封王的最大功臣，當時已經有呼聲，如果法國能夠在歐國盃取得好成績，簡迪可以罕見地以防中身分爭逐金球獎。

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法國今屆歐國盃確實人強馬壯，被視為頂頭大熱，如果法國真的贏得冠軍，進攻核心麥巴比肯定搶鏡，也被視為金球獎大熱。兩名法國球員之外，拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基在20/21球季入球停不了，在德甲射入41球，打破了名宿梅拿封纏49年的紀錄，並獲得金靴獎。因此，在歐國盃前，今年度的金球獎被視為簡迪、麥巴比與利雲度夫斯基3人之爭。其後有美斯、奇雲迪布尼及C朗拿度。

然而，歐國盃令金球獎形勢大變，利雲度夫斯基雖然攻入3球，但波蘭最終在分組賽3戰僅得1分，包尾出局。儘管沒有人預期波蘭可以染指冠軍，甚至入到4強，但分組賽包尾的戰績確實令利雲度夫斯基減分。跟着，法國在16強被瑞士淘汰，麥巴比整屆賽事零入球，還射失關鍵12碼，也是減分；至於簡迪也隨法國16強止步，以防中的位置，如果沒有大賽好成績撐腰，恐怕都很難贏得金球獎。

在互射12碼第5輪，麥巴比的射門被恩尼森馬撲出，瑞士淘汰法國入8強。（路透社）

經歷歐國盃後，麥巴比、利雲度夫斯基及簡迪的呼聲降溫，據外國博彩公司的賠率，美斯成為金球獎的大熱門。若美斯能夠帶領阿根廷贏得今屆美洲盃，取得職業生涯首次大賽錦標，相信他都很可能得獎。

C朗受球會成績拖累，葡萄牙亦在歐國盃16強出局，估計他已無緣金球獎。另一位有機會靠大賽染指的是，有可能是比利時中場迪布尼。雖然他在過去一季長期養傷，但曼城贏得英超冠軍，還有歐聯亞軍，而迪布尼本身更連續兩季當選英格蘭球員先生，若果他能助比利時歐洲封王，說不定可以贏得金球獎。

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