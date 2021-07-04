歐國盃︱英格蘭近乎完美一仗　兩將表現不遜卡尼　修夫基調動得宜

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-04 09:17

英格蘭在歐洲國家盃（歐國盃）八強4：0大勝烏克蘭，一洗外界對他們在今屆賽事進攻方面的質疑，踢出充滿霸氣一仗。 分組賽一球不進的射手哈利卡尼，繼十六強對德國射入今屆首個入球後，今仗梅開二度，他踢出頂級表現，順利當選今仗官方最佳球員，陣中另外兩位英軍隊友同樣搶眼，一起看看英國三大傳媒對三獅眾將評分。

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哈利卡尼先開記錄。（Getty Images）

▶ ▶ ▶戰情放送：英格蘭4：０烏克蘭 哈利卡尼梅開二度 與丹麥爭入決賽

英格蘭由分組賽踢至淘汰賽，繼續保持穩健的後防，今仗主帥修夫基派出史達寧和辛祖雙翼齊飛，加上美臣蒙特復出，全面解放英格蘭的攻力。4個入球之中3球為頭槌，寫下歐國盃單場最多頭槌入球的紀錄。

英國三大報章《衛報》、《每日郵報》和《曼徹斯特晚報》對三獅軍團的評分基本上方向一致，不過除了攻入兩球的隊長哈利卡尼外，亦有一位球員得到全場最高的9分，大家猜猜他是誰？

▼ ▼ ▼英格蘭將帥對烏克蘭一仗評分 ▼ ▼ ▼

+ 11 + 11 + 11

攻入兩球的英格蘭隊長哈利卡尼當選歐國盃官方今仗最佳球員。（Getty Images）

英格蘭正選陣容：4-2-3-1

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼﹑勞基梳爾 中場：迪格蘭賴斯﹑加雲菲臘斯 進攻中場：查頓辛祖﹑美臣蒙特﹑史達寧 前鋒：哈利卡尼

烏克蘭對英格蘭戰况（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

烏克蘭正選陣容：3-4-1-2

門將：保舒贊 後衛：薩巴尼爾﹑基里夫索夫﹑米高拿馬特維恩高 中場：卡拉華耶夫﹑施多卓克﹑辛真高﹑米高蘭高 進攻中場：沙柏蘭高 前鋒：耶莫蘭高﹑耶梅卓克

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 5 + 5 + 5

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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