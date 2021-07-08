歐國盃｜英格蘭12碼引發三大爭議點　雲格：為何球證不去看VAR？

英格蘭在加時上半場由史達寧博到12碼，由哈利卡尼主射，雖然被卡斯柏舒米高撲出，但卡尼馬上補射入網。全靠這個關鍵入球，英格蘭才能以2：1淘汰丹麥，歷史性打入歐國盃決賽。

然而，這個在104分鐘出現的12碼，引起輿論的爭議。首先，部分球評家及球迷認為史達寧有插水的嫌疑，這球根本不是12碼，並質疑VAR（視像助理裁判）沒有提醒球證到場邊看清楚慢鏡才決定。另一個爭議點是，史達寧從右路突破到跌倒在禁區期間，球場上出現了另一個皮球，照道理球證應該先吹停比賽。此外，當卡尼主射12碼時，有主場球迷向舒米高的臉部照射激光。