歐國盃｜英格蘭12碼引發三大爭議點　雲格：為何球證不去看VAR？

英格蘭在加時上半場由史達寧博到12碼，由哈利卡尼主射，雖然被卡斯柏舒米高撲出，但卡尼馬上補射入網。全靠這個關鍵入球，英格蘭才能以2：1淘汰丹麥，歷史性打入歐國盃決賽。
然而，這個在104分鐘出現的12碼，引起輿論的爭議。首先，部分球評家及球迷認為史達寧有插水的嫌疑，這球根本不是12碼，並質疑VAR（視像助理裁判）沒有提醒球證到場邊看清楚慢鏡才決定。另一個爭議點是，史達寧從右路突破到跌倒在禁區期間，球場上出現了另一個皮球，照道理球證應該先吹停比賽。此外，當卡尼主射12碼時，有主場球迷向舒米高的臉部照射激光。
【史達寧博到12碼的一刻】
今場比賽擔任嘉賓評述的雲格說：「在這個時刻，我不明白為何VAR沒有要求球證翻看清楚片段。像這個關鍵時候，球證需要絕對確定這是12碼，但現在的情況，其實球證不足夠清晰地去判斷是否12碼。球證應該去看慢鏡，我實在不明白VAR不叫球證去看片段的原因。」當主持人追問下，雲格表明：「這球不是12碼」這名前阿仙奴領隊還補充：「VAR令到球證失望。」
【史達寧博到12碼片段】
Sadly it’s what sterling does? 9.9 for the DIVE.. and as for VAR 😂😂. Sad to end a great match by cheating pic.twitter.com/7bia5AkFZS— Keith Shanley (@KeithShanley) July 7, 2021
從畫面截圖所見，史達寧整個攻勢期間，球場上有兩個皮球。（ESPN Twitter）
詳細賽果：哈利卡尼12碼宴客再補中奠勝 英格蘭加時力克丹麥闖決賽
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丹麥門將卡斯柏舒米高準備撲救12碼時，有激光照射他的臉及眼。（Twitter）
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