東京奧運｜選手村被攻陷累計3人染疫　日本奪金大熱隊不住選手村

東京奧運將在下周（23日）揭幕，東京奧組委今日（18日）表示新增10名奧運相關人士染疫，其中包括3名運動員，其中2名來自選手村，是選手村內首次出現選手確診。



據日媒《Sponichi Annex》報道，東京奧組委公布新增10名奧運相關人員在病毒測試中呈現陽性，全部均來自海外，包括3名選手、1名傳媒、1名外包商的工作人員、以及5名奧運相關人士。

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其中3名選手中，有2人是在選手村測試時驗出陽性，也是選手村首度有運動員確診。基於保護個人隱私，官方沒有公布確診者國家或地區、年齡及性別等個人資訊。

東京奧運｜選手村首確診身分不詳 密切接觸者賽前6小時決定命運

選手村內再有兩名運動員確診。（Getty Images）

3名確診選手同屬一國

目前已知3個染疫運動員同屬一個國家以及同一競技項目團體，其中在選手村內確診的兩名選手入境日本未滿14天隔離期。3人已被送往酒店隔離，有可能是密切接觸者的同團成員，亦全數被要求在自己的房間內隔離。

連同早前受感染的一名奧運相關人士，選手村內已先後有3人中招，情況令人憂慮。東京奧組委營運總監中村英正強調，目前情況都在掌控中。排除較早前集訓抵日的選手，從7月1日至今，大會相關人士確診病例累計共55宗。

不少日本代表團字有入住位於東京晴海的奧運選手村。（Getty Images）

日本奪牌大熱不住選手村避疫

奧運選手村設立的原意，是方便來自各國的選手在比賽以外，可隨時溝通交流，惟在疫情之下，選手之間必須保持社交距離。日本《共同社》報道，不少日本代表隊因擔心交通時間和群聚染疫，均不會入住選手村。

日本確診數字居高不下，令參加奧運的運動員人心惶惶，雖然奧委會實行「移動泡泡」，限定選手只能在賽場與住宿地點之間搭乘專車移動，惟病毒無孔不入，有機會奪牌的日本柔道、乒乓球隊等團隊均確定不會入住選手村，善用主場優勢入住東京都北區的味之素國家訓練中心（NTC）或旅館。

日本柔道奪金大熱阿部一二三，與團隊未有入住選手村。（Getty Images）

游泳隊大多數主力泳將也會以NTC為據點，使用熟悉的場地設施調整狀態。而羽毛球賽事將在東京都調布市的「武藏野森林綜合體育廣場」舉行，距離選手村較遠，日本羽毛球協會表示，代表隊若入住選手村，交通時間太過耗時，因此確定會住在其他地點。除了方便來往比賽場地，讓日本選手遠離感染風險，相信也是日方主要考慮。

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