東京奧運・滑板丨堀米雄斗後上奪項目首金　世界第一連番失手落敗

東京奧運新增項目之一——滑板決出史上首面金牌。男子滑板街式（Street）今午舉行，大熱門、世界排名第一的赫斯頓（Nyjah Huston）失手，空手而回。東道主日本選手堀米雄斗發揮出色，於有明城市運動公園拿下史上首面滑板金牌。



選手有兩次機會的Run Attempt，需要自己提前根據比賽地形和道具，設計路線，在45秒內盡力一次過完成動作。評審根據動作的難度、流暢度和創意評分，最高為10分。完成第一部分「Run」之後，巴西選手賀夫拿（Kelvin Hoefler）的8.98分和8.84分名列第一，美國選手積加伊頓（Jagger Eaton）的8.2和9.05分緊隨其後。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

▶▶▶新項目滑板懶人包 街式賽與公園賽不同之處是？

東道主日本選手堀米雄斗取得首面滑牌金牌。（Getty Images）

+ 10

第二部分「Trick」最佳絕技表現（Best Trick Attempt），選手從Ollie（豚跳）、Slide（以板與障礙物磨擦）及Grind（用滑板的輪卡在障礙物上）等動作比拼，每位選手有5次機會，同樣10分為最高分。

美國選手積加伊頓銅牌。（Getty Images）

其中在Run Attempt表現平平，只得14.79分的堀米雄斗，後段「跑出」，分別以高難度和完成度高的動作寫下4個9分以上的成績，第四試更達到9.5的高分。由於賽事只計兩部分共7個分數中最高的四個分數，堀米雄斗單以Trick Attempt的四個9分成績足以穩佔第一，最後以總分37.18分勇奪金牌。

巴西選手賀夫拿。（Getty Images）

反觀，Run Attempt有高水準表現的積加伊頓和賀夫拿，在Trick Attempt五次動作中，分別有3次和2次失手，賀夫拿以36.15分完成賽事奪銀牌，積加伊頓以35.35分取得銅牌。

世界排名第一的赫斯頓雖然在第2次Run Attempt做出9.11分，但卻在Trick Attempt失手4次，最後只得26.1分排名第七，空手而回。

世界第一的赫斯頓，多番失手，無緣爭牌。（Getty Images）

堀米雄斗終成日本最強

今年22歲的堀米雄斗，板齡15年，現於奧運世界滑板（男子街式）中以249200積分排名第二。因街頭「板仔」父親的影響，7歲開始接觸滑板，12歲就開始為成為一名職業滑板選手而努力。

後來堀米雄斗移居美國，於2017年獲得了 SLS 職業滑板公開賽慕尼黑分站的參賽資格，更以第 3 名的身份登上了領獎台，隨後再於倫敦站、洛杉磯站取得冠軍，成為夢想中的頂級選手，也是日本新生代的最強選手，今奪得史上首面奧運金牌的確是生涯的一大證明。

其他滑板賽事，分於明早（26日）、周三（4日）和周四（5日）舉行女子街式、女子公園賽和男子公園賽，並於同日決出獎牌。

更多滑板街式賽精彩畫面：（按圖放大）

+ 16

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）