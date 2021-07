東京奧運．何詩蓓｜她堅持於你想像不到的0.2秒　游泳就是這回事

比賽的魔力不就是有比較、在乎金銀銅才好玩嗎?

「要贏人先要贏自己」,在競技場上可圈可點。

香港游泳代表何詩蓓(Siobhan)卻說:「我每次都係想游PB啊(最佳時間);你知嗎,PB其實係好難好難好難嘅事。」

然而2016年奧運後,這名女生在200米自由泳上把「好難好難好難的事」重複了5遍,1分54.98秒的世界級時間,亦讓香港與奧運游泳獎牌有着無限接近的距離。



(余俊亮攝)

註:何詩蓓香港出世,一直就讀本地主流學校,至DSE完畢才首次離港讀書。《老夫子》、「東南西北」、「天下太平」,你們玩過的她一樣玩過,《皆大歡喜》皆是我們的集體回憶。所以,不要再驚訝「何詩蓓識中文架」好嗎?人家DSE中文口語拿5的。

再註:文章所指的PB,均是香港紀錄。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

那天在韓國光州,我倆坐下來,說說「決心」。

早在北京奧運Siobhan已有幸現場觀戰,坐在水立方目睹菲比斯橫掃8金的史蹟,對於一個11歲小孩,奧運現場是一種震撼。15歲那年,同樣在奧運現場,惟坐在倫敦水上運動中心的「山頂位」,俯瞰8條水線是乏味。

「嗰年『坐山頂』仲要係尾二嗰行最邊位,我就同自己講,下次真係唔可以咁樣,我要落去游!」

決心這回事,從不說來則有,要由奧運看台走進奧運跳台,何詩蓓是這樣付諸實現:

在聖保祿中學時期,Siobhan每朝5點起身練水再接返學,學習是必定要專心上課,因為行程表裏容不下補習的空間。午飯先醫肚再做功課,因為下課聲一響就要趕訓練。晚上電視只能送飯,餘下時間請好好溫習及練琴,10點就寢,明日復明日。

2015年應付公開試,訓量不得不下降,考畢後狀態有所下滑的Siobhan決定每星期練足七日水,把失去的追回來。然而就在這個暑假,香港出現了史上首個A標泳手,何詩蓓游入2016年里約奧運。

說到此,也許會有人質疑:吓?何詩蓓唔係去到美國練然後先A標咩?

不好意思,不是。那年暑假後,Siobhan才抵美念大學,一切A標奮鬥史在香港發生。

2016年里約奧運,何詩蓓是香港首個達到奧運A標的泳手。(資料圖片)

2016年里約,Siobhan的奧運現場一樣有水立方的震撼,惟倫敦水上運動中心的「下次真係唔可以咁樣」也同樣出現。在200米自由泳初賽她游出1分56.91秒 ,打破了香港紀錄的同時亦成為香港首個在奧運游泳項目晉級準決賽的泳手,「何詩蓓」三字一夜爆紅。

「但我準決賽真係超緊張,同我一齊游嘅係Sarah Sjostrom(夏絲唐)、Katie Ledecky(莉迪姬)、Federica Pellegrini(柏歷堅妮),最後決賽頭4名喺度!我真係游得唔好又好緊張,美國教練之後同我講返,係電視見到我出場時係零表情,我真係好驚好緊張。」

18歲的何詩蓓最終抗不住心情,準決賽第13名作結,Siobhan認為此表現反映出自己與世界級的距離:「嗰陣我未係世界級泳手,望住Sarah Sjostrom佢地嘅感覺就係『嘩,我同明星一齊游呀』,但下次真係唔可以咁樣。」

「下次唔可以咁樣」令何詩蓓里約後繼續爆發,2017年世界賽一連在初賽(1分56.62秒)及決賽(1分55.96秒)兩度把200自PB推前,從此香港游泳界出現了一名世界第5。當年的暑假這名飛魚亦讓香港被看見,在世界大學生運動會她取下100、200自雙料金牌,那天何詩蓓說着:「這證明香港運動員是出色的。」

「香港運動員是出色的」,由何詩蓓口中道出具說服力,來形容何詩蓓本人也毋庸置疑。惟Siobhan從來不主動報喜,PB、金牌、破紀錄她只會在社交媒體輕描淡寫(甚至不提),低調謙遜的作風,也不會輕易報憂。然而就在耀眼的2017年,一切的閃鑠成就埋藏着一段傷痛。

耀眼的2017年,一切的閃鑠成就埋藏着一段傷痛。(楊宇翹攝)

2017年除夕,何詩蓓如常訓練,在最後一轉練習左腳踝突然疼痛,但她卻沒有停下來。事後速速求醫,但X光、磁力共振、中醫、西醫、針灸、專科通通也找不到痛症原因。其後休養9個星期暫停訓練起,初以為可放假輕鬆,但滿滿的行程突然清空,腦海內擔憂不斷周旋。無從稽考,一切只有估估下,加上醫生一句「未必惡化但會痛」,何詩蓓的心坎隨即亂起來。

「我成世人都冇試過9個禮拜無游水,點樣先可以彌補呢9星期嘅進度?喺屋企冇嘢做,冇嘢occupy個腦,我淨係諗到全世界都進步緊但我就坐係度。」

然後她想:「Is it the end of my career?我係咪就咁完架喇?」

「Is it the end of my career?我係咪就咁完架喇?」(資料圖片;盧翊銘攝)

針灸、按摩、放鬆、恢復治療,在泳池、康復所的時間有增無減,何詩蓓選擇繼續下去,生涯沒有就此完結,痛楚亦沒有完全康復。

說回2018年亞運前,何詩蓓飽受腳傷困擾,迫不得已決定退出亞運讓身體復原,門前砂石逐漸堆積,東京奧運如何是好?

「有啲嘢就算醫生解決唔到,就要信自己」,她說餘下來的,要靠信念。

如人類由軀體及意志結合,身體跟你作對,要衝要闖要繼續前行就得靠意志;而「何詩蓓意志」這東西,讓人驚訝。

(楊宇翹攝)

休養過後的Siobhan在2019年頭重新作戰,在美國大學的十大聯盟賽事(Big Ten Swimming Championships)中以密歇根大學隊長身份獨攬5金2銀,轉戰NCAA美國大學游泳聯賽也取下兩銀三銅。然而當年暑假重回世界賽,Siobhan在200自準決賽游出PB的1分55.58秒,強勢晉級。與里約當年一樣,賽道上依然有柏歷堅妮(Federica Pellegrini)、絲祖唐(Sarah Sjöström),亦有迪梅絲(Ariarne Titmus)這澳州新力量;惟這一次是4個人爭3個牌的決賽,Siobhan就是其一。

「I belong here」,何詩蓓在決賽游出超水準的PB的1分54.98秒,縱使以0.2秒飲恨獎牌,但「世界第四」名銜奠定了世界級的地位。

「我下次會追番嗰0.2秒,下次唔會輸。」

這一次的下次,是東京奧運。

東京奧運女子200自由泳,香港與游泳奧運獎牌的距離是,無限接近。(高詩琦攝)

0.2秒,別人眼中的「差少少啫」、「隻手伸長少少都贏咗啦」的距離,「差少少架嘛……唔係架」,Siobhan說着。

「你知嗎,PB其實係好難好難好難嘅事。我哋訓練4年、一個奧運cycle可能快到1秒已經係好好。游水,游咁多個鐘為嘅係想快嗰零點幾秒,有啲人游幾年都快唔到嗰半秒,係好灰心架。你試下同人講,我游咗唔知幾多千個鐘因為想快半秒,人哋以為你傻㗎!」

然而由里約奧運的1分56.91秒今年長池計時賽的1分54.89秒,是一個5年的距離。

何詩蓓令我們知道,香港人跟奧運游泳獎牌可以有着無限接近的距離。(高詩琦攝)

由18歲游到23歲,試過與頑強的傷患搏鬥,也試過疫情襲美間懶理12度冷風跳進河裏練水,一種叫「何詩蓓」的決心,讓我們與奧運游泳獎牌有着無限接近的距離。

「你知道嗎,細個我望住菲比斯時感覺好遠好唔真實;但我是香港人,希望能感染更多本地小朋友有奧運的渴望。」

決心,就是想做必行,堅持下去直至做好;願香港有更多的何詩蓓。

何詩蓓。(資料圖片;梁鵬威攝)

*「我下次會追番嗰0.2秒」,事實在2020年一次的體院測試賽Siobhan造出1分54.44秒,不單突破最佳時間,更比日本泳手池江璃花子保持的亞洲紀錄1分54.85秒,還快了0.41秒,亦超越美國泳手莉迪姬的1分54.59秒,暫時成為2020年世界最佳女子200自時間。奈何測試賽不是正式賽事,紀錄不會獲得認可。



1分54.44秒是什麼概念?

2019年世界賽200自銀牌得主時間為1分54.66秒,去屆奧運銅牌為1分54.92秒。

東京奧運,香港與游泳奧運獎牌無限無限接近。