東京奧運｜瑞士奪網球女單金牌創歷史　師兄費達拿發文祝賀

「瑞士天王」費達拿因膝傷無緣東京奧運，追逐4屆的金牌夢難圓。昔日搭檔出戰的「小師妹」芭蓮達賓錫，在奧運的成就已超越「費天王」，東京奧運女單決賽力克捷克球手禾祖奧蘇娃，勇奪金牌。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

奧運金牌是不少運動員花一生努力追逐的目標，名將費達拿（Roger Federer）亦然，生涯贏盡一切，卻獨欠一面奧運男子單打金牌。這名即將40歲的老將早前因膝傷未能參賽，這面金牌似乎與費達拿無緣。

沒有了費達拿，瑞士依然有球手角逐奧運網球獎牌，女單球手芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）過關斬將殺入決賽，力戰兩個半小時，以7：5﹑2：6及6：3力克捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）奪金，亦是瑞士網球史上首面女單金牌。

賓錫創下歷史，成為瑞士首名贏得奧運女單金牌的選手。（Getty Images）

有咩開心過一面金牌？就是兩面金牌，賓錫今日（1日）將出戰女雙決賽，再鬥捷克的組合。一旦再奪一金，將會成為史上第4名女子球手同一屆奧運拿下單打及雙打金牌，成就媲美威廉絲姊妹。

奧運金牌在網壇的份量，不下於四大滿貫，未曾贏得大賽冠軍的賓錫，奪金後興奮不已，一度險「爆粗」形容自己心情，直言是難以置信，「對我而言，奧運是個最重要的舞台，我不敢相信可以贏得兩面獎牌，其中一面更是金色」。

賓錫力克對手奪金，興奮得攤在地上。（Getty Images）

+ 3

相隔13年，賓錫再度為瑞士網球帶來金牌，對上一次正是費達拿與華雲卡在北京奧運男雙封王。「大師兄」費達拿透過社交網站向師妹道賀，直言對方締造了歷史。

賓錫的網球路，充滿費達拿的身影，除了是偶像﹑隊友﹑雙打拍檔亦是好朋友，當賓錫遇上挫折時，她也會問費達拿的意見。費達拿與賓錫曾經在2019年合作出戰賀文盃（Hopman Cup），並勇奪錦標，倘若大師兄參賽的話，二人甚有可能再合作，可惜未能成事。

即使費達拿人不在東京，但心依然與代表團同在，賓錫早前表示大師兄一直跟進他們的賽事，更在開後祝賀賓錫與拍檔，這個暖心舉動使師妹更有力量。師妹奪金，相信費達拿的心情不亞於自己奪冠。

費達拿與賓錫曾在2019年合力贏得賀文盃冠軍。（資料圖片／Getty Images）

剛結婚的絲慧杜蓮娜勇奪銅牌，雙囍臨門。（Getty Images）

祖高域失金滿貫相關報道：

祖高域連失男單混雙兩面銅牌 「已出盡力為國家爭光」

男單一哥祖高域無緣金牌 薩維列夫晉級決賽激動流淚

【多名頂級網球手難敵濕熱天氣（按圖放大）】

在女單8強，西班牙的巴多莎因中暑退賽。（美聯社）

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇