東京奧運．乒乓｜港隊女團爭銅鬥德國　誓憑活力報上屆8強之仇

香港乒乓球女團明早迎接歷史一戰，奧運銅牌戰對陣德國隊，爭取港隊奧運史上首面女子乒乓球獎牌。要奪牌，先要報仇。

德國女團合作已久，曾在4年前里約奧運淘汰港隊，一舉奪得銀牌。港隊雖然往績處下風，但年青是力量。



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德國女團由兩名來自中國的老將韓瑩及單曉娜，加上去年歐洲錦標賽女單冠軍索亞（Petrissa Solja），她與單曉娜亦拍檔奪得歐洲賽女雙錦標。這個組合在里約奧運殺入決賽，直落3場不敵「天團」中國而得銀牌。同一組合，同一比數，發生在今早舉行的東奧準決賽。

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港乒女團爭取歷來最佳成績。（高詩琦攝）

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回說里約奧運，德國女團在8強正正淘汰港隊。李皓晴打頭陣，直落3局不敵削球手韓瑩。杜凱琹接着在第2場女單兩度落後下，反勝索亞3：2。港隊雖追和場數，但隨後連敗兩場出局。第3場女雙，索亞／單曉娜直落3局擊敗李皓晴及該屆後退役的帖雅娜，而帖雅娜在第4場單打1：3負韓瑩。

德國在里約奧運八強淘汰香港，五年後原班人馬戰東奧。（Getty Images）

今屆賽事中，德國隊繼續以索亞／單曉娜出戰雙打，4場單打之中由韓瑩負責兩場。韓瑩是削球手，以慢打快，高度防守的球風極度考驗對手耐性。而她在本屆奧運亦寶刀未老，位列女單12號種子從32強開始，戰至8強直落4局不敵被中國隊的銀牌得主孫穎莎淘汰。

德國女團成員簡介（按圖放大）

若港隊不變陣，蘇慧音／李皓晴將出戰雙打，杜凱琹則在首場單打對戰韓瑩。杜凱琹本屆單打亦在32強開始，打入8強力戰金牌得主陳夢，負2：4。

杜凱琹在準決賽第二場賽事遇上伊藤美誠。（楊宇翹攝）

【準決賽第2場：杜凱琹在單打迎戰伊藤美誠】

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論經驗與合拍程度，德國隊毋庸置疑。韓瑩與單曉娜均38歲，經驗老到，連同27歲的索亞，合作多年。杜凱琹、蘇慧音及李皓晴分別24、23及28歲，論活力則以港隊較優勢。

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