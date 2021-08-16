【西甲】巴塞後美斯時代首仗響勝鼓　巴夫韋迪挺身而出炮製3入球

巴塞隆拿經歷美斯離隊的多事之夏後，正式踏入「後美斯時代」，開鑼戰主場迎戰皇家蘇斯達，巴夫韋迪個人炮製3個入球，領軍4：2力克皇蘇，打響頭炮。

巴塞財困，人所共知，幸好陣中的老臣子碧基減薪留隊，讓出薪酬空間予一眾新兵。愛，不是得把口，碧基出錢又出力，不止減人工，開鑼戰更建功先拔頭籌。



巴塞隆拿今個夏天簽入迪比﹑阿古路及艾力加西亞等新兵，期望與美斯再衝擊西甲錦標，豈料球隊財困，只好含淚告別美斯，正式進入「後美斯時代」。這名阿根廷球王已是球隊一代傳奇，球迷們怎能輕易忘掉，今仗開賽10分鐘時，球迷們一同歡呼拍掌，向美斯致敬。

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美斯離隊不久，依然有球迷舉牌支持美斯。（Getty Images）

Barcelona fans chanting Messi's name in the 10th minute ❤️ pic.twitter.com/nmcvyueSUq — ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021

巴塞新球季首戰主場鬥皇家蘇斯達，主帥朗奴高文派出迪比﹑基沙文與巴夫韋迪（Martin Braithwaite）攻堅。沒有美斯，丹麥前鋒巴夫韋迪今仗挺身而出，頭頂腳踢梅開二度外，更造就沙治羅拔圖錦上添花，個人炮製3個入球，成為巴塞今仗的贏波功臣，加上碧基的開紀錄頭槌，巴塞以4：2擊敗皇蘇，全取3分。

巴夫韋迪挺身而出，個人梅開二度再加一個助攻。（Getty Images）

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財困關係，令巴塞隆拿失去美斯，更差點連一眾新兵也未能註冊，周六（14日）確認壓哨完成手續，迪比及艾力加西亞今仗才可候命，幸好碧基犧牲小我，接受減薪，巴塞聲明中特別感謝這名老臣子。

碧基建功後親吻會徽，以行動證明對巴塞的愛意。（影片截圖）

出錢又出力，是愛也是責任，碧基今仗接應迪比開出罰球傳中，入楔搶點頭槌破網，攻入「後美斯時代」首球，建功後更和會徽深深一吻來代替講話。

人總需要勇敢生存，沒有美斯，日子還是要過，碧基賽後指美斯對球隊的重要性人所共知，如今球隊也有能力爭標，「美斯對巴塞的重要性不用多談，但我們也要勇敢面對，當全隊上下團結一心的時候，也可一同渡過難關。我們今仗表現出競爭力，我有信心球隊今季可以衝擊錦標。」

碧基接應頭槌建功先開紀錄。（路透社）

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