愛爾蘭跆拳道奧運選手遇襲　需接受整形手術：若還手情況或更差

跆拳道奧運代表都無力招架！愛爾蘭運動員伍利（Jack Woolley）參加東京奧運後返國，消遣後遇上無差別襲擊，結果被打到爆嘴血流披面，但他慶幸自己沒有還手，揚言否則情況會更差。



22歲跆拳道運動員伍利，是愛爾蘭史上首位跆拳道奧運代表，他於今屆東京奧運參加男子58公斤級賽事，但在32強便不敵阿根廷選手無緣晉級。

伍利（右）出戰東京奧運男子58公斤級賽事。（Getty Images）

遇無差別襲擊 白襯衫全染紅

比出局更難受的事，是伍利返國跟朋友聚會後，回家途中竟然都柏林市中心遇上無差別襲擊。據指當時約12名流氓在街上隨機攻擊途人，隨口高呼「我打錯人」後，又再向他人揮拳，令眾多無辜市民遭殃。

伍利不幸成為其中一名受害者，從他事後上載至社交網站的相片可見，他嘴唇因破裂而不斷流血，令穿上的白襯衫幾乎全被染紅，雙手也全是血跡。他事後受訪時，仍猶有餘悸，「我很震驚，沒想過會發生這種事。但我不會害怕出街，我相信這是個別事件而已。」

伍利回國後在街上被襲，血流滿面。（IG@jack_woolley_tkd）

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打不還手原來有苦衷

身為跆拳道運動員，理應有一定程度的「武術底子」，但伍利非但沒有自衛，也沒阻止對方繼續襲擊。他對此感到十分無奈，形容對方突然出拳，根本難以防備；他又解釋沒有還手的原因，「我門牙及上唇都破了，最好就是留在安全地方等待救援。雖然這是有點尷尬，但如果我還手，對方人多勢眾，情況可能變得更差。」

他慶幸自己做出正確決定，「我是第一個被襲的，但是最後上救護車的一位，說明了有很多傷勢比我更重的人，這已經要感恩了......」

伍利的奧運之旅：（按圖放大）

伍利在接受整型手術後，目前已無大礙，惟仍需覆診及服食止痛藥。他目前在家中休養，希望能盡快重投訓練，「我不想這件事會令我停濟不前，但會用平常心去看待，好好過每一日吧。」據當地傳媒報導，警方事發後趕往現場，但並無拘捕任何人，案件仍在調查之中。

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