東京殘奧︱美國女子接力隊奪金後被DQ　上訴失敗狂喜變狂哭

東京殘奧戲劇性畫面連番在游泳館出現，繼日前荷蘭泳手投訴被鄰線的中國代表「打手」，需要重賽後，女子4x100米自由泳（34分級別*）接力輪到以為奪得金牌的美國隊，賽後被取消資格。

原本4名正在慶祝的美國泳手，得悉結果後傷心痛哭。鏡頭一轉，由銀牌變金牌的意大利隊喜極而泣，銅變銀的加拿大隊主將艾利高爾一臉難以置信，至於原本只得第五的加拿大隊，因英國隊同被DQ意外得到銅牌，4泳手全數天然呆的可愛樣子，熱爆網絡。



女子4x100米自由泳（34分級別*）接力決賽，美國隊以贏到開巷姿態，輕鬆掄元，她們遠遠拋離亞軍意大利和季軍澳洲。最後一名泳手觸池後，岸上3名泳手激動擁抱慶祝，水中的隊友也一臉笑意。

可惜她們的喜悅只維持數秒，身後的大會電子計時板上，沒有顯示她們的成績。直到那一刻，才被發現被大會取消資格。

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東京殘奧女子4x100米自由泳（34分級別）接力決賽，美國隊首名觸池後開心慶祝，不過她們只開心了數秒便發現被取消資格。（路透社）

美國隊泳手發現被取消資格後，一臉錯愕。（澳洲Channel 7新聞截圖）

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根據大會官方紀錄，美國隊和英國隊均只得第一棒選手的成績。事關現場裁判發現，兩隊首次交棒時均出現問題，第二棒美國泳手史迪妮（Morgan Stickney）和英國泳手慕盧妮（Zara Mullooly）分別稍為過早跳入泳池，被取消資格。

為免影響賽事，大會待各隊完成賽事，公布成績時才宣布兩隊被DQ。美國隊失冠，亞軍意大利成為金牌得主，4名泳手當場興奮尖叫、喜極而泣，與悲從中來的美國隊成強烈對比。澳洲亦由第三變第二，主將艾莉高爾（Ellie Cole）跟隊友齊齊「擘大口得個窿」，一臉震驚。

最感到意外的必定是加拿大隊，她們以第五位觸池，因第四名衝線的英國隊同被DQ，摘下一面銅牌，隊員全數顯示天然呆的驚喜模樣，其中一人在等待正式公布成績時忍不住低語：「快來吧，快要殺死我了！」

▼女子4x100自（34分級別）決賽戲劇一幕 ▼

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被取消資格的英國隊，接受賽果；美國隊不服，向大會提出上訴，惟大會拒絕接受，維持原判。由於美國隊提出上訴的關係，原在周日（29日）即場舉行的頒獎禮，延至周一（30日）才進行。

澳洲接力隊成員、只有15歲的維辛特（Isabella Vincent）接受澳洲Channel 7新聞訪問時稱，「我根本不知道發生什麼事，只記得……我喉嚨很痛！我不斷為Ash（澳洲最後一棒泳手麥康奈爾）大叫打氣。」小妮子一言，道破大型運動會的意義，「當時比賽實在很刺激，你根本不會理會成績如何，只顧為隊友打氣。」無論勝負，運動員在比賽中只要盡力發揮，隊友和觀眾為自己支持的選手全力打氣，便已經足夠。

澳洲隊最年輕泳手維辛特指出，根本難以理解接力賽發生什麼事，只知為隊友打氣後喉嚨很痛。（Twitter）

*備註：殘奧游泳項目按照泳手身體殘障程度分為10個等級，當中以1級最為嚴重。視障選手須在獨立組別作賽，共分為11、12及13共3個不同等級，11級為完全失明選手，為公平起見須戴上全黑泳鏡作賽。至於精神障礙泳手則在14級別比賽。



游泳接力項目可讓不同殘障程度泳手一起作賽，但總分必須在規定範圍之內。以最常出現的34分級別為例，隊伍可派出兩位9級和兩位8級泳手參賽 （9 + 9 + 8 + 8 = 34），又或是派出一位10級泳手和3位8級泳手作賽（10 + 8 + 8 + 8 = 34）。



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