東京殘奧｜蔡英文總統府接見台灣英雄　3年黃金計劃育今屆兩金

中華台北隊在東京奧運摘下2金4銀6銅，創下史上最佳成績，總統蔡英文在周三（1日）於總統府接見東京奧運代表團。

奧運期間有不少聲音質疑蔡英文藉機叨奧運光與搶曝光，台灣傳媒整合了蔡英文上任6年來在體育政策上的改革，印證當地政府持續增加在體育方面的資源投入，尤其是2018年推出的「黃金計畫」，3年下來已初見成效。



蔡英文周三（1日）接見東京奧運代表團，舉行「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」並邀請選手、教練、後勤團隊及裁判等146人到總統府參與。

完成賽事的殘奧代表團也陸續回台入住酒店隔離，蔡英文同樣準備了兩大名物——阜杭豆漿與上海老天祿滷味的「英雄早餐」，附上心意卡感謝殘奧選手的付出。

蔡英文獲今屆代表團運動員簽名留念。（蔡英文IG）

蔡英文：每位都是台灣英雄

蔡英文昨日接見代表團前，在個人官方Facebook發文表示，對每一位台灣英雄表達深深的感謝：「不論是帕運（殘奧）還是奧運，每一位選手、教練和後勤夥伴，都是台灣重要的體育人才。在下午收看台灣英雄凱旋派對直播前，也請民眾一起多關注帕運、留言鼓勵帕運選手吧！」

蔡英文在Facebook發文感謝奧運與殘奧選手。（截圖）

蔡英文贈予殘奧選手的心意咭並非一般的咭卡，而是點字板咭，咭上寫上選手和教練的名字並感謝他們的付出。有網民留言，大讚蔡英文考慮到點字設計非常貼心。

心意咭上的點字設計，非常貼心。（蔡英文Facebook）

2018年已啟動「黃金計劃」

中華台北隊在東京奧運獎牌數目創下歷史新高，出發時卻曾發生「經濟艙事件」，選手被安排坐經濟艙、官員則坐商務艙，引發起民怨，蔡英文與官員公開表達歉意，也引起民眾對台灣政府長期漠視體育改革的爭議，亦有國民認為蔡英文在奧運熱潮搶曝光。

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事實上，蔡英文在上任期間增加了體育界資源投入、訓練中心等軟硬件翻新，亦推行培訓奧運級選手的黃金計畫。其中針對東京奧運，蔡英文政府在2018年增加預算推出「黃金計畫」，主要針對具備在東京奧運奪牌的精英選手，實施專業個人化的訓練，也挑選巴黎奧運會奪牌潛力的選手特別培訓，建立所謂「黃金梯隊」。

楊勇緯在東京奧運摘銀，他是「黃金梯隊」成員之一。（Getty Images）

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楊勇緯部分「勾魂」照（按圖放大）

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此外，該計劃的內容方面，包括國內、國外參賽與外地訓練所需各項支援、專屬人力支援（教練、防護員、物理治療師、體能訓練師與陪練員等），以及訓練及比賽器材、全面運動科技支援，也在「黃金計畫」的預算上。由2018年至2021年，每年3億台幣預算，共計12億（約3.4億港元）。

據體育署資料顯示，針對培訓體育競技運動人才及改善運動訓練環境經費自2016年起增加。（台灣體育署）

台灣運動員資源有增無減

而在今屆奧運會，共有11項運動、38位選手被列入「黃金計畫」，並取得奧運資格。其中包括勇奪金牌的「舉重女神」郭婞淳、體操鞍馬銀牌李智凱、柔道銀牌楊勇緯、乒乓球莊智淵、林昀儒、游泳王冠閎等人。

就結果論而言，台灣的運動員培訓策略取得階段性的成效。蔡英文在昨日的凱旋派對上表示，邁向2024巴黎奧運，政府的黃金計畫將持續下去，國家訓練中心也將繼續升級，對於選手和後勤團隊的支持只會增加不會減少。

田曉雯在東京殘奧女單TT10級勇奪銅牌，為台灣取得今屆第一面獎牌。（Getty Images）

台灣英雄凱旋派對紅地毯：