英超︱巴西球員球會與國家隊兩難存　8人被禁止出戰本周賽事

一場世紀疫情，令巴西球員陷入一個兩難局面。

根據英國防疫規定，曾到訪紅色清單國家者回英倫後必須隔離10天，於是英超賽會索性不准前往這些國家的球員出戰國家隊賽事。

大部分國家均無奈接受，但外流球星雲集的巴西足總啟動國際足協條款反制，令8名效力英超的球星無法在本周聯賽上陣。



為免旗下球員錯過球會比賽，多支英超球會禁止讓原定前往英國政府防疫紅色清單國家的主力球員出戰國家隊比賽。 之後英超賽會索性統一口徑，實施「禁足令」，為各大球會撐腰。

不料此舉惹來巴西足總反彈，啟動國際足協的禁賽條款，令8個巴西國腳無法在本周英超賽事上陣。

▼被禁本周戰英超的巴西球員名單▼

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8名巴西球員勢被禁止出戰本周英超賽事。（Getty Images）

根據國際足協規定，國際賽周不獲放行的球員，可以在該比賽周期完結後，被禁止比賽5天，如此一來，將影響相關球員9月10至14日的比賽。

受今次禁令影響，首當其衝的是利物浦。紅軍三大主力，包括門將艾利臣、中場法賓奴和前鋒法明奴均無法出戰周日對列斯聯的賽事。此外曼城、車路士、曼聯和列斯聯均受不同程度影響（被禁賽球員全名單見上列組圖）。利物浦早前已因幾內亞政變，中場拿比基達未知能否趕及歸隊，現在再缺少巴西三寶，實力大打折扣，尤其是無法取代的門將位置。

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利物浦的巴西三寶法明奴、艾利臣和法賓奴本周均被禁賽，是受今次禁令影響最大的英超球會。（Getty Images）

英超賽事以外，下周二有歐聯賽事的車路士和曼聯，亦因此分別不能派堤亞高施華和費特落場。惟據BBC消息指，巴西足總並未要求禁止愛華頓前鋒李察利臣周一對般尼上陣，因為巴西足總認為愛華頓今屆奧運在不是必須的情況下，仍放行讓此子參賽，所以今次希望放拖肥糖一馬。

今次前例一開，暫時未知會否觸發其他國家仿傚，向禁止派兵踢國際賽的英超球會秋後算帳。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）之前已曾向英國政府要求，向前往紅色清單國家比賽的球員提供豁免，惟不獲受理。據悉國際足協將繼續提出要求，以免到10至11月的國際賽周期出現同樣情況。

這場牽涉英國政府的英超球會VS國家隊戰爭，只是剛剛開始，一場注定兩敗俱傷的戰役，最終會如何發展，仍有待下回分解。

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