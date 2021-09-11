英超｜蘇斯克查確認C朗鬥紐卡素將披甲　荷蘭邊緣人有望擔正登場

萬眾期待，C朗拿度的曼聯二度「地標戰」，可能在今晚（11日）上演，在奧脫福主場再度出擊。紅魔鬼主帥蘇斯克查在記者會上「寫包單」，C朗篤定在今晚披甲，但大賣關子。



C朗拿度早前打破國際賽的入球紀錄後，「計掂數」慶祝時領黃再停賽，提早向曼聯報到，全力準備今輪為曼聯披甲，並明言「我要踢正選」。

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全世界的目光必定落在C朗身上，披甲與否是球迷們最關注的議題。曼聯領隊蘇斯克查出席賽前記者會時，向球迷派定心丸，C朗今仗必定登場，「他（C朗）必定在今仗某些時刻上陣，這是一定的！」蘇帥至少確認這名曼聯大師兄將上陣。

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蘇斯克查大派定心丸，C朗拿度今仗篤定上陣。（資料圖片／Getty Images）

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C朗拿度早前代表葡萄牙對愛爾蘭梅開二度，加上提早抵達曼市，比賽狀態及休息時間兼備，蘇斯克查對他甚有信心，「不論在祖雲達斯的季前訓練，早前代表國家隊出戰，加上與球隊練習後，狀態良好，他已經做好準備。」

蘇斯克查與C朗的身份，由隊友變將帥，唯一不變的是C朗的專業精神，並感染其他隊友，「我記得當年他加盟曼聯時，每節練習也早45分鐘到場，練習時交出百分百的努力，這種精神逐漸傳開去，與他一同訓練的隊友，在信心及決心上亦有進步。」

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C朗拿度訓練時一絲不苟，這種態度還可感染隊友。（資料圖片／Getty Images）

C朗如今必然是陣中的精神領袖，還有新加盟的華拉尼，蘇斯克查同樣力讚：「華拉尼以贏家的身份加盟，他同樣擁有強大的心態及超強的專注力。」這兩名前皇馬球員來投後，曼聯有望脫胎換骨。

蘇斯克查盛讚華拉尼的贏家心態，有望為球隊帶來正面影響。（資料圖片／Getty Images）

曼聯邊緣人隨時今季首亮相

國際賽日過後，不少美洲兵原本未能在今輪上陣，幸好在球會連日斡旋後，停賽球員避過五天停賽令，當中包括曼聯的巴西兵費特。麥湯米尼接受手術後休息，令費特在陣中更具重要性，假若這名巴西防中缺陣，由老將馬迪擔正的話難免有隱憂。

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費特「復出」，究竟誰人與他搭檔？隨時可能是意想不到的他。邊緣人雲迪碧克早前被球會挽留，坦言他在蘇帥的計劃之中，如今就是他的機會。這名24歲的前阿積士金童是中場通天老倌，能夠勝任多個位置，蘇斯克查養兵千日，或許用在今仗，隨時今季首度亮相。

雲迪碧克在訓練中十分落力，今仗有望首度亮相。（Getty Images）

【朗尼及C朗在2004到2009年在曼聯做過隊友（按圖放大）】

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【近代曼聯7號球衣主人（按圖放大）】

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