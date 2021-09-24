英超｜C朗不願休息惟全勤難度高　熱刺前領隊一個大膽預言

「大師兄」C朗拿度回歸，曼聯終於群龍有首，全隊精神面貌的確有所不同，C朗多次表明希望「全勤」，就算他願意，主帥蘇斯克查亦不會讓他這樣做。
年屆36歲的C朗難以場場踢足，他的勝利者精神或許以另一種方式延續下去，前熱刺領隊舒活預言，C朗將會是未來的曼聯領隊。
C朗拿度重返曼聯，紅魔鬼戰力當然有所提升，不過當C朗不在陣中，曼聯的老毛病似乎又再出現，就如周中的聯賽盃第三圈，C朗不入大軍名單，最終卻不敵韋斯咸出局。
早在地標戰前，C朗已向蘇斯克查表明心跡，他渴望正選登場，他對上陣的渴求有增無減，連不太重視的聯賽盃也不放過。C朗不再「十八廿二」，蘇斯克查表示對年屆36歲的他而言，踢足所有賽事有難度，「C朗回歸，對球隊的確立竿見影，他也希望『全勤』，但我認為不太可能。一個成功的球季，不能單憑一人之力，而是全隊上下一同努力。」
英格蘭聯賽盃第三圈焦點戰果：
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C朗拿度以精神領袖的身份回歸，鬥心爆棚的他在場上不惜氣力，感染一眾師弟們一人行多步，但每場要求他身體力行帶動隊友，確實是治標不治本，將這種精神延續下去也有方法。
C朗當年的好拍檔朗尼早已執起教鞭，倘若C朗掛靴後轉任領隊的話，便有望把勝利者精神留給一眾師弟。前熱刺領隊舒活（Tim Sherwood）直指C朗教波只是時間問題，「C朗一定會成為領隊，當他掛靴後便會執教鞭，他早在葡萄牙國家隊展示自己的執教能力。」
即使C朗依然是球員，但以他在曼聯的江湖地位，若果他希望站在蘇帥旁邊督師，舒活認為對方亦不會拒絕，並作出大膽假設，「我認為C朗在18個月內成為曼聯領隊。」這名前熱刺領隊同時表明，蘇斯克查要靠獎盃延續生涯，否則他難逃被炒一劫。
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【C朗疑似被華迪美高法爾絆跌逐格睇】
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【C朗發現球證沒有判罰12碼，十分失望及激動】
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【C朗駕名車，眼利網民留意他的手機型號】
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