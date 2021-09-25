港產骨科名醫傅浩強與世長辭　曾為伊巴開刀　延續生涯的最大功臣

下月初滿40歲的伊巴謙莫域依然在綠茵場馳騁，早年效力曼聯時曾經膝部重創，幸得港產骨科名醫傅浩強執刀，手術成功並沒有後遺症，對職業生涯毫無影響。這名來自香港的名醫，美國時間周五（24日）與世長辭，終年70歲。



瑞典神鋒伊巴謙莫域下周日（10月3日）踏入40歲，生涯鮮有重創，早年效力曼聯時，右膝前﹑後十字韌帶同時撕裂，相信是生涯最嚴重一次，港產骨科專家傅浩強當時為伊巴開刀施手術，結果手術順利完成，伊巴至今依然在綠茵場馳騁。這名挽救伊巴職業生涯的名醫，在美國時間周五離世，享年70歲。

港產名醫傅浩強為伊巴開刀 術後將宴請曼聯上下似告別

伊巴手術成功豪言更強大 「很快回來享受比賽」

伊巴即將年滿40歲，依然在綠茵場馳騁。（資料圖片／Getty Images）

2017年4月，當時35歲的伊巴遇上重創，職業生涯或許就此告終，四出尋找名醫診症，最終找到傅浩強執刀，手術順利完成，傷患同時未有影響伊巴的生涯，當時外界預料他2017年內亦不能披甲，但伊巴僅養傷7個月便復出，傅浩強功不可沒。

伊巴術後表示，手術完成令他變得更加強大，使他可以再次享受比賽。伊巴其後特意返美探訪傅浩強，並送上親筆簽名的曼聯球衣，寫上：「請繼續你的魔法，感激你為我而做的一切。」

伊巴效力曼聯期間曾經膝部重創。（資料圖片／Getty Images）

傅浩強在香港出生，入讀聖保羅書院，在70年代跟隨兄長到美國升學，並在達特茅斯學院（Dartmouth College）完成學士學位，及後在匹茲堡醫學院取得博士學位。傅浩強一直在匹茲堡大學擔任體育系首席隊醫至今，官方網站亦有發文悼念傅浩強。

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