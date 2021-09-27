英超｜阿仙奴北倫敦打吡半場致勝　兩小將各獻一傳一射做功臣

英超第6輪周日重頭戲，上演今季首場「北倫敦打吡」，阿仙奴主場迎戰熱刺，豈料勝負在上半場已揭曉，伊美路維及布卡約沙卡兩名小將表現搶鏡，各獻一傳一射，結果兵工廠以3：1擊敗熱刺，聯賽3連勝。



英超「北倫敦打吡」先由阿仙奴主場出擊，惡鬥同市宿敵熱刺，兵工廠近況不俗，主帥阿迪達今仗派出奧迪加特﹑伊美路維及布卡約沙卡等小將擔正，配合隊長奧巴美揚攻堅。熱刺方面，前場繼續由哈利卡尼及孫興慜掛帥。

打吡戰對兩軍的青訓產品尤其意義重大，兩名阿仙奴小將合力炮製今仗首個入球，沙卡右路突破再地波傳中，伊美路維入楔撞射破網，12分鐘先開紀錄。有危自有機，兵工廠後場一次危機轉化成反擊，奧巴美揚中圈附近策應走位，傳予伊美路維大步推進，再協助殺到禁區的奧巴美揚輕鬆建功，27分鐘再下一城。

伊美路維一傳一射，助阿仙奴擴大領先優勢。（Getty Images）

阿仙奴及後再使出高效率的反擊，哈利卡尼前場被搶去控球權，兵工廠「三爬兩撥」殺入對方禁區，扭波失誤的卡尼返回後場救駕，豈料愈幫愈忙，落腳攔截卻變間接助攻，皮球繼續落在沙卡的前方，他隨即起腳射破洛里斯的十指關，34分鐘已遙遙領先3：0。

兵工廠下半場稍為退守，熱刺取回不少攻勢，戰至中後段才扳回一城，利古朗助攻孫興慜撞射建功，燃起一絲希望，盧卡斯莫拉補時階段禁區外起腳，門將蘭斯達爾手指僅僅掂到，皮球中楣彈出，結果阿仙奴力保3：1的勝局，勝出今季首場「北倫敦打吡」。賽後阿仙奴6戰得9分，剛好憑較多入球力壓熱刺升上聯賽榜第10，熱刺則排第11。

哈利卡尼與孫興慜未能阻止熱刺的跌勢。（Getty Images）

伊美路維及沙卡兩名小將，今仗各獻一傳一射，成為球隊贏波功臣，阿仙奴的新科「10號仔」賽後表示，這是生命中最高興的一天，「我曾經夢見過在打吡戰建功，我在今仗做到了，加上家人現場見證，這是我人生最好的一天。」

以「風水輪流轉」形容北倫敦雙雄絕不為過，阿仙奴開季首3場「霉到爆」，全敗之餘狂失9球，一度跌落榜尾，及後連挫諾域治及般尼反底，加上今場打吡戰勝仗後，聯賽錄得3連勝。

熱刺開季有驚喜，連續三場以1球險勝對手，一嘗「一哥」滋味，可惜及後連環不敵水晶宮及車路士，今仗再失3球兼3連敗。有趣的是，熱刺在連敗走勢中，同樣合共失9球。

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