英超｜白禮頓錯失升上榜首良機　補時5分鐘戲劇性追和水晶宮

白禮頓錯失升上英超榜首的機會！

在利物浦、車路士及曼聯失分下，只要白禮頓本輪擊敗水晶宮，就能升上英超榜首，可惜最終「海鷗」只能靠馬奧尼在95分鐘笠射得手，作客以1：1逼和水晶宮。



白禮頓賽前5戰4勝1負得12分，只要他們本輪全取3分，便可以15分力壓利物浦、曼城、車路士及曼聯等強隊，坐上英超榜首之位。他們在當地時間周一（27日）晚作客水晶宮，完半場前輸12碼，對方射手韋費特沙夏操刀射入，半場落後0：1。

干拿加歷查在上半場尾段博到12碼。（Getty Images）

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水晶宮領先到法定時間完結，進入補時，想不到白禮頓在95分鐘扳平！當時水晶宮門將古亞達開龍門球，大腳斬上去，白禮頓守將祖爾韋特文半傳半解圍，將皮球踢上前場。馬奧尼反應最快，擺脫到水晶宮後衛的追纏，當皮球彈地兩下後，他在禁區頂球不着地之下挑射，笠過了古亞達入網。

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白禮頓靠這個補時入球，作客以1：1逼和水晶宮，未能升上榜首，現以13分排第6位。踢完6輪後，英超榜首是14分的利物浦，之後曼城、車路士、曼聯、愛華頓及白禮頓5隊都有13分。

英超第6輪賽果：

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當馬奧尼追平後，比賽亦很快完場，之後雙方發生衝突，源於馬奧尼挑釁性的慶祝。這名法國前鋒入波後，做出雙手放耳邊的動作，複製韋費特沙夏在上半場的慶祝，引起水晶宮球員及主場球迷不滿。

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白禮頓球迷衝出廣告板慶祝。（路透社）

馬奧尼賽後為自己的行為辯護，他是為白禮頓球迷出頭，反擊韋費特沙夏的挑釁。他說：「如果沒有球迷加上球員的參與，足球什麼也不是。當時氣氛緊張，當我入球後，我望向沙夏，露出微笑。因為他在上半場射入12碼後慶祝，部分慶祝就在我們的球迷前。」

雙方球員賽後有衝突。（Getty Images）

談到賽後與沙夏的衝突，馬奧尼沒有透露兩人的對話內容，他說：「有時在球場上，你會取笑對方。這是完美的時機去還以顏色。」白禮頓領隊樸達（Graham Potter）則說：「當入球在那個時刻出現，你就預計到大家會很激動。」儘管白禮頓未能贏波升上榜首，但樸達都很滿意球員表現。

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