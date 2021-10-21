歐聯｜巴塞主場終響勝鼓　碧基一箭定江山　安素法迪續約變大嘥鬼

巴塞隆拿在歐聯分組賽吞兩連敗，失6球兼零進賬，戰績慘不忍睹。今仗在魯營球場面對基輔戴拿模，終於打開勝利之門，碧基一箭定江山，全取3分。

巴塞賽後宣布與新星安素法迪球隊續約至2027年，續約可能真的很興奮，大好機會放在面前，法迪卻捨易取難，激到主帥朗奴高文「生蝦咁跳」。



巴塞隆拿今季表現反覆，兩場歐聯分組賽皆以0：3落敗，若果今仗主場再輸的話，出線形勢將變得相當危急。巴塞領隊朗奴高文今仗先收起安素法迪及阿古路，以盧克迪莊﹑迪比及達斯攻堅。

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盧克迪莊擔正攻堅，可惜建樹不多。（Getty Images）

巴塞上半場不乏攻勢，可惜未能將皮球送入網內，盧克迪莊及達斯的連番攻門同樣無功而還，幸好有「老大哥」碧基挺身而出，接應佐迪艾巴的傳中，小禁區鏟射入網，36分鐘攻入全場唯一入球，助巴塞在今季歐聯打開勝利之門，暫列E組的第3名。

碧基一箭定江山，助巴塞在今季歐聯打開勝利之門。（Getty Images）

巴塞隆拿賽後宣布另一則好消息，球隊正式與年僅18歲的新星安素法迪續約6年，直至2027年，他早前已接過美斯的10號球衣，可見球隊對他的重視程度。巴塞確保法迪繼續留隊，將會是球隊未來重建的重要一步。

今仗後備入替的安素法迪，下半場在禁區逼甩對方腳下球，迪比底線前飛鏟回傳，在小禁區取得黃金機會，起腳撞射或者回傳隊友也可，但這名巴塞新星自信爆棚，他決定背對龍門「挑挑剔剔」後再起腳，結果未能命中目標。

安素法迪未有回傳隊友，卻選擇背對龍門起腳，最終無功而還。（路透社）

錯失擴大紀錄的大好機會，場邊的教頭朗奴高文怒不可遏，攤大雙手高呼，從身體語言也看得出他對法迪的決定有多不滿。這名荷蘭主帥直言法迪年紀尚少，依然有不少進步空間，「安素今仗錯失黃金機會，證明他仍有不足之處，但這是十分正常，他在月底才滿19歲，你不能預期他現在就可以取代美斯的位置。」

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