渣打馬拉松2021｜黃啟樂最後直路反勝首贏全馬　姚潔貞無敵封后

渣打香港馬拉松男子馬拉松冠軍誕生，本地好手黃啟樂與日本跑手城武雅（Shirotake Masashi）鬥到最後，最終黃啟樂於最後直路壓贏，以2小時31分08秒奪冠，險勝1秒，首次贏得渣馬全馬冠軍，堪稱近年最精彩的渣馬全馬賽事！

季軍由另一本地好手魏賡奪得，時間為2小時33分58秒。

女子組方面，姚潔貞繼續未逢敵手，以2小時39分23秒奪得女子組冠軍。

詳細報道稍後更新。



渣馬男子組全馬總冠軍，從未由本地跑手奪得。今回沒有海外特邀跑手，機會大增。全馬精英組起步後，有大約10名跑手組成領先集團。當跑過汀九橋的半程點後，餘下四名跑手競爭，包括黃啟樂、魏賡、屈景朗及居港的日本跑手城武雅（Shirotake Masashi ）。

越過西隧後，屈景朗被甩開，形成三強之爭。落橋後進入海濱，領放的城武雅多番加速，試圖「扯散」對手，本地跑手中的奪冠大熱魏賡率先乏力，只有黃啟樂緊隨。但城武雅再度發力，於立法會大樓附近甩開黃啟樂，單騎先上馬師道天橋。

城武雅進入銅鑼灣鬧市，看似穩操勝券，卻在最後數十米峰迴路轉。黃啟樂發力狂追，城武雅踏入維園，跑向終點龍門時仍領先，最後約百米左右減慢。此時，黃啟樂雙足盡展，一氣衝過，在最後一刻後來居上，成為渣馬歷來首位「土產」總冠軍。

黃啟樂一戰成名，贏得驚險又精彩。（張浩維攝）

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姚潔貞。（盧翊銘攝）

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