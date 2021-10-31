游泳｜由手術到奧運銀牌到世界紀錄　查馬斯漫長旅程令紀錄更特別

澳洲近年在世界泳壇展露實力，在周六（30日）於俄羅斯喀山舉行的短池世界盃，澳洲名將查馬斯（Kyle Chalmers）游出新高，於男子100米自由泳中打破世界紀錄，以44.84秒奪冠，此前世界紀錄為13年前由法國泳將Amaury Leveaux創下的44.94秒。



年僅23歲的查馬斯此戰在第4線道出發，旁邊3線均是東道主俄羅斯好手，他在頭50米以21.40秒踢牆轉身，前50米已輾壓全場，隨後他靠着飛快速度成功打破世界紀錄並奪冠，狀似毫不費力。

查馬斯以44.84秒勇破100米自由泳短池世界紀錄。（Getty Images）

他在2016年里約奧運贏得100米自由泳（長池）金牌，被譽為「新科比」，在今屆東京奧運惜敗予美國「新水神」積素（Caeleb Dressel），僅奪銀牌，今次在世界盃再展露金牌實力。這亦是他在自在里約奧運資格賽創下100米自由泳世青紀錄後，於成人賽首個世界紀錄。

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查馬斯在東京奧運後再奪獎牌，狀態大勇。（Getty Images）

肩傷手術後10個月破世績

國際泳聯（FINA）在查馬斯刷新短池世績後於Twitter發文：「WOOOOORLD RECOOOOOORD」，表達對該世界紀錄的讚嘆。查馬斯亦於個人Instagram感觸寫道：「假如你在10個月前對我說我會打破世界紀錄，我會笑出來。那時的我正做完膊頭手術留院，目標僅是能夠再跳下水游泳。」

查馬斯在Instagram感觸發文，指手術後未敢想像能創造世界紀錄。（截圖）

他續寫道：「這是一個漫長的旅程，但這是我必須面對的事，那些挑戰、犧牲和需要越過的難關，令這個紀錄更特別。」查馬斯亦在文中感謝一直幫助和扶持他的團隊、贊助商和家人朋友，「這是我們的世界紀錄，不只是我的。」

查馬斯在東京奧運100自決賽不敵「新水神」積素奪銀，未能衛冕。（Getty Images）

澳洲泳手屢創世績 勢不可擋

事實上，澳洲泳將勢不可擋，在過去5個月內已創下3個世界紀錄；除了查馬斯外，還有20歲女飛魚麥姬安（Kaylee McKeown）的100米背泳世界紀錄，以及邦德甘寶（Bronte Campbell）、夏莉絲（Meg Harris）、愛瑪麥姬安（Emma McKeon）及嘉蒂甘寶 (Cate Campbell），在東京奧運合力以3分29.69秒打破女子4X100米自由泳接力世界紀錄。

澳洲現時共持有9個游泳世界紀錄。

澳洲女子4X100米自由泳接力隊在東京奧運打破世界紀錄，難掩興奮。（Getty Images）

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