西甲｜沙維表心跡願意回歸接掌巴塞隆拿　成事與否還看艾薩德

巴塞隆拿早前辭退朗奴高文後，帥位一直懸空，盛傳由現任卡塔爾球會艾薩德主帥﹑名宿沙維接掌，可惜艾薩德方面無意放人，這名巴塞傳奇中場亦表明心跡，有意回歸魯營執教，看來勢成一場拉鋸戰。



巴塞隆拿早前與朗奴高文結束14個月合作關係，如今由B隊領隊沙治擔任暫代主帥，而巴塞名宿沙維一直是下任領隊的頂頭大熱。

沙維領艾薩德（Al Sadd）出戰聯賽，與艾杜哈尼（Al Duhail）打成3：3平手，他在賽後逐一與隊員們握手擁抱，甚有告別的味道，而他賽後接受訪問時，表明回家最好不過，「日前已經與巴塞方面溝通，我當然希望重返巴塞，如今已落在球會之間的事宜，需要雙方達成共識才能成事。」

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朗奴高文終落鑊 巴塞傳奇中場成接手頂頭大熱

沙維已表明心跡有意回歸巴塞執教。（路透社）

沙維與艾薩德仍有兩年合約在身，巴塞隆拿方面已派出高層赴卡塔爾，與艾薩德洽談，但會長拿樸達（Joan Laporta）未有隨隊。

即使神女有心，襄王有夢，沙維能否回家，決定權在於艾薩德手上，球會行政總裁艾阿里（Turki Al-Ali）發聲明表示不希望季中易帥，「球隊的立場十分明確，希望沙維繼續留隊，他不能在如此關鍵的時刻離開球隊。」

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沙維是巴塞一代中場，當朗奴高文被炒後，由他接掌的呼聲非常高。（Getty Images）

沙維勢將離開中東，麾下縱然傷心，但絕對理解沙維的決定，艾薩德隊長哈辛（Abdelkarim Hassan）已做好心理準備，並感激沙維為卡塔爾足球帶來新的想法，「大家也對沙維的離開感到傷心，但他即將接掌巴塞，我們亦理解他的決定。沙維將他的足球理念帶給卡塔爾及艾薩德，帶領我們贏得不少錦標，我們會十分掛念他。」

離愁別緒，艾薩德眾將建功後特意與沙維擁抱。（Twitter截圖）

不敵華歷簡奴後，巴塞決定辭退朗奴高文。（路透社）

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