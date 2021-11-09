英超︱謝拉特林柏特又被傳是被選中的人　維拉下任領隊熱門還有他

剛踏入11月不久，英超已先後有5位領隊被辭退。干地接任成為熱刺新帥，艾迪賀維執教一夜富貴的紐卡素，上月雲尼亞里亦接替悉斯高，為屈福特護級。

目前阿士東維拉和諾域治均正在物色下任教頭，名將謝拉特和林柏特再次被傳為大熱門，不過最有機會登上維拉大位的，或另有其人。



謝拉特和林柏特退役後不時一起講波。（Getty Images）

英超領隊向來是份朝不保夕的惡啃工作，班主和管理層耐性十分有限，成績一未如理想，帥位便會被「手起刀落」。屈福特主帥悉斯高10月初率先落鑊，繼而是紐卡素變身暴富球隊後，注定沒有將來的布魯士。踏入11月，各隊彷如按下加速鍵，熱刺、諾域治和阿士東維拉先後辭退主帥。（詳細時序見下列組圖）

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換言之，英超聯賽榜尾5支球隊之中，已有4隊領隊被炒，只剩下般尼領隊戴治仍然在任。曼聯球迷未必太想聽到的是，蘇斯克查目前帥位穩陣，甚至有指由於市面沒有合適人選，他勢將至少留隊至季尾。

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屈福特、熱刺和紐卡素新領隊先後繼任，諾域治和維拉積極尋找新教頭，傳言四起之中，再次聽到兩個熟悉的名字——謝拉特、林柏特。

「英格蘭雙特」早在各隊帥位空懸時，老是常出現。林柏特自從上季中被車路士辭退後，賦閒至今，謝拉特則自2018年6月月一直在蘇格蘭執教格拉斯哥流浪。

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點圖睇：下任維拉領隊賠率，謝拉特大熱（資料來源：William Hill）

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綜合各大英國傳媒消息，維拉管理層初步屬意比利時國家隊主帥馬天尼斯或謝拉特其中一人執教，林柏特也是被考慮人選之一。有指馬天尼斯對這份工相當有興趣，已預備好重返英倫。英媒分析認為，對日後篤定接替利物浦主帥高普的謝拉特而言，維拉是個理想的中途站。

然而傳聞瞬息萬變，最新版本顯示，謝拉特和林柏特的英格蘭國家隊隊友泰利，才是大熱門。泰利掛靴後，本有機會像「雙特」一樣當上球隊主帥，惟他拒絕來得太快的機會，2018年10月在退役前效力的維拉出任助理領隊，當時他表示希望在甸恩史密夫身邊學習。如今甸恩史密夫已被炒，泰利若接任或是對球隊影響最細的選擇。

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林柏特出任維拉領隊的機會較為渺茫，然而盛傳他受到另一支要找尋新領隊的英超球隊諾域治青睞，周一（8日）已就帥位與金絲雀管理層洽談。

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他被指是諾域治考慮的3個新帥人選之一，如林柏特落實上任，加上謝拉特加盟維拉，「英格蘭雙特」換個身份再戰英超，勢成一時佳話。

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