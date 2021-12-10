漁護署更新大棠「紅葉指數」　離最美畫面還要等待｜行山

漁護署今日（10月12日）更新大棠的「紅葉指數」，仍維持C至B的評級，即為「黃（開始紅）」，尚未進入「極紅」的階段。如果行山人士想觀賞最紅的紅葉，還需等待。



漁護署今日更新「紅葉指數」，仍維維上周的「黃至紅」。（漁護署網站截圖）

漁護署每逢周五更新大欖郊野公園楓香林紅葉情報的「紅葉指數」，本周維持上周的評級，為C至B，即是黃（開始紅），尚未進入「極紅」的階段。

【2021年大棠紅葉照片】

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漁護署奉勸行山人士，當紅葉指數轉為B或A時，楓香林的訪客會顯著增多，請避免在星期日及長假期時到楓香林遊覽。

郊野公園在社交網站呼籲，行山人士不要攀爬及搖晃樹木，亦不要為執葉而用樹枝或行山杖弄傷樹根。

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交通方面，在平日，行山人士可於港鐵朗屏站或元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達楓香林。

此外，港鐵巴士於2021年12月4日至2022年1月16日期間，逢星期六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山路。

更多有用連結：

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