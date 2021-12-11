2028洛杉磯奧運有意剔除問題項目　續留滑板衝浪等年輕運動

國際奧委會（IOC）公布2028洛杉磯奧運會初步的項目規劃，舉重、拳擊以及現代五項有機會「被out」，最終結果將在2022年北京冬奧前的奧委會年會上表決。



IOC主席巴赫（Thomas Bach）宣布，今屆東京奧運新增的滑板、運動攀登和衝浪將繼續被列入2024年巴黎奧運的比賽項目中，2028洛杉磯奧運亦會納入該3個項目。不過，舉重、拳擊以及現代五項將可能被移除。

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舉重項目是中國隊金牌希望，國際奧委會指有機會在2028洛杉磯奧運剔除舉重。（Getty Images）

巴赫認為滑板等在東京奧運首度亮相的體育項目，之所以繼續被列入其中，是因為對年輕一代具吸引力，而且撇除奧運因素，該三個項目對於運動員、協會和各地奥委會，屬於可持續發展運動。

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拳擊亦有機會被剔除。（Getty Images）

至於初步剔除舉重與拳擊，他指是因為這兩個項目組織腐敗，舉重濫用禁藥問題嚴重，而拳擊依舊由裁判爭議性判決，加上過去曾發生過總會財務狀況不透明、裁判貪污等問題，他形容舉重和拳擊就像IOC的「問題兒童」，令他們相當頭痛。

巴赫直指舉重和拳擊對IOC來說有如「問題兒童」。（Getty Images）

至於現代五項則是「非戰之罪」，由於比賽時間過久，早已被IOC列入考慮剔除名單，認為不符合現代轉播和收視趨勢。

外媒指出，假如這些項目能解決相關爭議，仍有機會重新出現在洛杉磯的比賽項目中。IOC將在2022年北京冬奧前的奧委會年會上投票表決。

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