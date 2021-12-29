第30屆嶂上登山節周日舉行　不設攤位但仍可換領虎年紀念章｜行山

第30屆嶂上登山節在疫情的陰霾下繼續低調舉行，現場不會有攤位及開幕活動，但設活動背幕，歡迎行山人士星期日（1月2日）到嶂上打卡。如果行山人士當日帶同第203期《旅聯之聲》的封面到場，可換取一個虎年登山節紀念布章。



中國香港旅行遠足聯會第30屆嶂上登山節，將於2022年1月2日上午10時至下午2時舉行，歡迎行山人士參與。由於新冠疫情反覆，會場上將不設展覽攤位，場地將設置大型登山節背幕，供各行山人士拍照留念。

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行山人士當日帶同第203期《旅聯之聲》的封面「虎年布章換領圖」，可於現場免費換取一個虎年登山節紀念布章。此外，屬隊會員請先來電登記，到場將可獲贈登山紀念牌一個。旅聯呼籲旅行隊分組登山，配合政府的防疫措施。

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旅聯建議行山人士兩條路線前往嶂上，較簡單的是從海下路起步，沿嶂上郊遊徑登山，行抵嶂上平原；另一個方法上落較多，由北潭凹起步，經麥理浩徑第3段上牛耳石山，跟住步往嶂上。

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