冬季奧運︱高山滑雪恐怖意外　法國選手高速失控尖叫倒地直播暫停

北京冬奧今早上演的高山滑雪女子下坡（downhill）賽，出現惡怖意外，法國選手薛洛迪（Camille Cerutti）高速下坡之際，在一次鞍背跳落地時失控，尖叫聲大得整個滑雪場也聽到，她倒在雪地後數秒仍毫無動作，直播畫面隨即暫停，一度令觀眾擔心她安危。

她之後被醫護人員用擔架抬離現場，消息指她右膝嚴重受傷，幸無性命危險。



法國選手薛洛迪（Camille Cerutti）高速下坡落地時失控，一度沒有動作。（美聯社）

北京冬奧滑雪場地，近日頻下大雪，不少賽事需要延期。今天早上率先上演的自由式滑雪女子坡面障礙技巧（Slopestyle）決賽中，11位選手全部曾經失手。到高山滑雪女子下坡賽（downhill），更出現今屆冬奧最恐怖一幕。

法國選手薛洛迪正在高速下坡，一個跳躍動作落地時嚴重失控，她右腳先着地，卻是以不自然的角度，痛得她高聲尖叫，整個滑雪場也可聽到。她一路滑出賽道橙色圍欄邊，倒在雪地後數秒仍毫無動作，直播畫面隨即暫停。

點圖睇：高山滑雪恐怖意外

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救援人員隨即上山拯救，從現場畫面可見，薛洛迪已回復清醒狀態，可是她表情一臉痛楚，右腳膝部以下被固定和包紮。法國《隊報》消息指，薛洛迪右膝前十字韌帶撕裂，內側半月板亦受傷，會盡快安排送回法國醫治。

點圖睇：薛洛迪急救情況

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薛洛迪現年23歲，她一家均與滑雪有緣。父母當年正是在位於法國上阿爾卑斯省的里蘇（Risoul）滑雪場相遇，她自小已跟隨哥哥Arnaud在這個距離他們馬賽的家3小時車程的場地學滑雪。

滑雪以外，她也很享受高爾夫球、網球和柔道，最終情定滑雪，全因為愛上它的速度，「當我開始比賽之後，便不想停止。」少年賽階段她在當地獲獎無數，2016/17賽季她曾因嚴重背傷休戰一整年。

點圖睇：法國滑雪美女薛洛迪

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升上成年組後，暫時未在國際大賽有好成績。2021年贏得高山滑雪超級大迴轉（Women's Super-G）全國冠軍，在家鄉馬賽這個沿海城市成為大新聞。她以贏得冬季奧運獎牌為目標，可惜再遇重創。

或許這種程度的傷患，在滑雪場早已司空見慣。薛洛迪被抬離現場後，其他選手毫無異樣地繼續比賽，完場賽事後開心歡呼。有網民看不過眼，在Twitter發帖文直指其他選手態度冷漠。