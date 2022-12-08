世界盃講古︱雲高爾延伸全能足球概念　史上最弱荷蘭能走多遠？

荷蘭未贏過世界盃，最接近只是亞軍，上屆更連決賽周也入不到，但橙衣軍在足球史上是重要的存在，甚至可以說，現代足球戰術的奠基者。

好誇張？高位防守、逼搶、六秒搶回控球權等眾多戰術，就算由非荷裔主帥如哥迪奧拿、高普等運用出來，但起點都是荷蘭的全能足球（Total Football）。



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荷蘭全能足球的起源：米高斯（右）與愛徒告魯夫（中）。 （Public Domain）

現代足球戰術奠基者——荷蘭全能足球

全能足球不是荷蘭發明的，概念在1930年代已經浮現，而傳奇球星普斯卡斯帶領的匈牙利在1950年代也展現了全能足球的雛形，但貫徹實踐及發揚光大的則是1970年代的荷蘭，靠的是「全能足球之父」教練米高斯（Rinus Michels），還有他的徒弟告魯夫（Johan Cruyff ）。

在YouTube找回那些年的舊片，可能你會覺得全能足球是得啖笑，所謂「十上十落」真的是一堆人走來走去，但在那年代，全員進攻及防守的戰術創新且大膽，兼有實效，起碼荷蘭在1974及78兩屆世盃都取得了亞軍。（註：告魯夫在1978年那屆並無參賽，詳見另文：世界盃8強阿根廷對荷蘭︱每次對碰都是經典 伯金98年金球最難忘）

1974年世界盃荷蘭在告魯夫領軍下殺入決賽，不敵西德得亞軍。（Getty Images）

從告魯夫到哥迪奧拿的演化

全能足球的戰術概念是盡量利用球場空間，以及球員的流動性。現今看來是ABC的東西，當年卻不同，從前前鋒負責進攻，中場組織，後衛防守，龍門當然最緊要識撲波，告魯夫巔覆了這套玩法，雖踢中場，但在球場上卻無處不在，時而插上攻堅，時而拖後協助組織。

從米高斯到告魯夫提出的是：前鋒是第一道防線，門將是進攻的起點，由概念到普及實踐出來經歷了幾十年，所以你今天見到利物浦的法明奴很有策略地在前線撲波，而他的搶截率甚至高於後衛；所以你又會見到曼城門將艾達臣除了協助後防組織，還會施展長傳直接助攻隊友。

米高斯教出告魯夫，荷蘭球王再在巴塞隆拿傳授予哥迪奧拿，當年後者仍有一頭濃髮。（Twitter）

雲高爾在全能足球概念的延伸

是的，哥迪奧拿正是告魯夫1988年接掌巴塞隆拿後發掘出來，哥帥球員時代是告魯夫戰術理念的場上執行者，到教練時代則不斷將那些概念實體化，甚至推陳出新，難怪哥帥讚譽恩師時曾說： 「告魯夫興建了一座足球的殿堂，而我只是粉飾修葺一下罷了。」

現在的荷蘭主帥雲高爾（Louis van Gaal）雖然跟告魯夫是死敵，兩人在阿積士年代交惡的地步幾近動粗，那時雲高爾是教頭，告魯夫是技術總監，前者不滿後者經常指手劃腳，後者又認為前者對年輕球員過份嚴厲，當然還牽涉一些私怨。

兩人的戰術在細節上縱有點分歧，但總體方向卻跟全能足球的概念如出一轍。雲高爾帶領的阿積士以古華特、奧華馬斯、戴維斯及施多夫等在1994／95球季荷甲不敗封王，他將過往10號仔組織的工作拖後而由老將列卡特串連中後場的做法，更是派路、布斯基斯到現在法蘭基迪莊等組織型防中的濫觴。

雲高爾在「限米煮限飯」之下，帶領荷蘭闖入2022世界盃八強。（Getty Images）

荷蘭是一個臨海國家，靠興建海堤、填海的方法增加可用土地，這種惜地如金的概念運用在足球上，就是善用球場上的每個空間——如何以壓迫前線搶奪控球權，如何利用邊線進攻，又如何用長傳突襲對方後防腹地，雲高爾是這方面的專家。

2014世界盃他率領不被看好的荷蘭在分組賽5：1大破衛冕盟主西班牙，正是空間戰術——長傳將皮球踢到對方防線身後，造就雲佩斯魚躍飛頂金球，另外還有利用洛賓的技術與速度，不斷在邊路突襲，這些戰術運用的情景，你又可以在曼城對利物浦的大戰中找到。

隊長雲迪積克可帶領荷蘭在2022世界盃走多遠？（Getty Images）

當然，雲高爾第一次任教國家時，無法帶領荷蘭打入2002年世界盃決賽周，依然是橙軍迷的心中一條刺。我還記得不敵愛爾蘭一仗，雲帥在落後時祭出四前鋒的昏招，但雲尼斯達萊、古華特、哈索賓基及雲賀當都是射手或中鋒，需要隊友「餵波」，於是靠哈索賓基在邊線胡亂斬中，結果自不待言。

20年過去，雲高爾手上的兵，可謂歷來最差，鋒線僅迪比較具級數，隊長雲迪積克狀態又跌至新低，橙軍能不能又來個空間大改造，是今屆走得多遠的關鍵。

文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



荷蘭曾否在世界盃奪冠？他們歷來最佳成績是什麼？ 荷蘭未曾贏得世界盃，他們先後在1974、1978和2010年三度殺入決賽。 阿根廷歷來贏過多少次世界盃？美斯有否領軍封王？ 阿根廷曾在1978、1986年兩度奪得世界盃冠軍。美斯在2014年曾阿根廷殺入決賽，惟不敵德國只得亞軍。

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