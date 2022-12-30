球王比利逝世｜巴西後輩發文悼念　尼馬：比利將足球變成藝術娛樂

巴西足球傳奇比利（Pele，又譯貝利）12月29日逝世，享年82歲。比利在球壇獲獎無數，曾帶領巴西三奪世界盃，加上掛靴後熱心公益，形象正面，廣為世人稱頌。多名現役球星都發文悼念比利，其中現任巴西國家隊頭號球星尼馬（Neymar）大讚比利對足球的貢獻，讚揚比利提升足球的地位，將它變成藝術和娛樂。



尼馬：比利是永恆的

尼馬的Instagram帳號貼出比利戴着皇冠、以及他與比利的合照，悼念這位偉大的球王。他發文表示：「在比利之前，10號僅是一個數字，我在生命中某時候聽過這句子，但這美麗的句子不完美。我會說，在比利之前，足球只是一項運動。而比利將之完全改變，他將足球變成藝術，變成娛樂。」

尼馬又稱讚比利在球場外的貢獻，稱：「他為窮人和黑人發聲，也令巴西變得耀眼。足球和巴西的地位因這位球王提升！他雖離去，但他的魔法仍在。比利是永恆！！」

尼馬年輕時已展示出非凡的足球天賦，與比利一樣在國內球會山度士成名，有球評家一直視尼馬為比利之後的另一個傳奇。

尼馬上月帶領巴西出戰卡塔爾世界盃，他雖在賽事期間攻入在國家隊生涯中的第77球，追平比利的紀錄，但在8強以互射12碼不敵克羅地亞出局，尼馬賽後傳出有意退出國家隊。當時病重的比利仍發聲鼓勵尼馬，稱：「你的傳奇遠遠未完。」

朗拿度：球王只有一個

巴西名宿「大哨」朗拿度亦在社交網站向球王致敬，上載一張比利的經典相片，並強調球王只有一個，「（比利是）獨一無二﹑天賦﹑技術﹑創意﹑完美﹑無與倫比，無論比利在何方，這些讚美也跟隨他，而他一生從未離開過高峰。球王只有一個，他就是史上最偉大的一個，全世界都在哀悼比利的離去。」

「大哨」以朋友稱呼比利，表示有幸追隨他的腳步，而比利留下的榮譽﹑歷史，就是他永恆活下去的方式。

「大哨」朗拿度強調比利是史上唯一的球王。（資料圖片／Getty Images）

李察利臣：與足球最美麗一章說再見

除了尼馬，堤亞高施華﹑卡斯米路及安東尼等巴西國腳紛紛向比利致意，李察利臣指比利的離世，同時代表足球最美麗的篇章已成歷史，「今日我們與足球最美麗的一章說再見，你（比利）震撼世界並改變足球的歷史。你永遠都是最偉大的，因為早在60年前，面對種種意想不到的困難，你也能夠達成這些成就，至今依然無人能及，同時你啟發巴西的下一代，原來大家又可勇於追夢。」