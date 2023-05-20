U20世盃激戰｜阿根廷挾主場之利　開鑼日迎烏茲別克勢旗開得勝

阿根廷挾勇奪世界盃之名，再以主辦國身分爭奪U20世盃；這支阿根廷U20既有名將之後，也有不少外流新秀，於A組首場面對亞洲代表烏茲別克U20，可望旗開得勝。（球賽編號：FB1751，5月21日凌晨5時開賽）



南美兩大足球強國在U20世盃成績奜然，阿根廷以6次奪冠是列強中最多，巴西5次封王緊隨其後；而上次由阿根廷主辦是2001年那一屆，並由名將沙維奧拿射入11球帶領下，順利以東道主身分捧盃。

阿根廷U20由名宿馬斯真蘭奴（左一）領軍，陣中也不乏潛質球星。（Getty Images）

今屆阿根廷U20雖然有翼鋒加拿祖未獲曼聯放人，但有名宿馬斯真蘭奴領軍，已有壓場作用，而陣中也不乏潛質球星，當中首推前阿根廷名將列當度之子費迪歷高列當度（Federico Redondo）。小列當度跟父親一樣司職防中，比身高1.86米的老父還要高2厘米；生於西班牙，但小時候已返回阿根廷成長，然後效力老父的母會小阿根廷人，從10歲踢青年軍起，到去了首替一隊上陣，在中場助攻助守，頗有乃父影子。

除了小列當度外，阿根廷U20還有效力祖雲達斯的馬迪亞斯蘇利（Matías Soulé）、國際米蘭的卡邦尼（Valentín Carboni）、巴塞隆拿的羅曼域加（Román Vega）及拉素的盧卡羅美路（Luka Romero）等一眾外流小將，實力毋庸置疑。

阿根廷名將列當度之子費迪歷高列當度（Federico Redondo）是今屆其中一顆耀眼新星，小列當度跟父親一樣司職防中。（Getty Images）

烏茲別克U20全隊只有兩名外流球員，陣中最具名氣的是菲索拉夫（Abbosbek Fayzullaev），在他帶領下，球隊捧得U20亞洲盃。A組另兩隊是危地馬拉U20及新西蘭U20，烏茲別克縱在首仗落敗，餘下兩個對手也不算難應付。

烏茲別克U20陣中最具名氣的是外流球員菲索拉夫（Abbosbek Fayzullaev）。（FIFA官網）

同日早場有B組賽事，美國U20面對厄瓜多爾U20。美國U20欠缺了法蘭克福新星艾朗遜，但他們還有另一名德甲兵、禾夫斯堡的奇雲柏利迪斯（Kevin Paredes）提供攻擊火力，相信可以先拔頭籌。

美國U20靠效力德甲禾夫斯堡的奇雲柏利迪斯（Kevin Paredes）提供攻擊火力。（Getty Images）

A組危地馬拉U20對新西蘭U20，以及B組菲濟U20面對斯洛伐克U20，可按以下連結觀看英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）拆局點評。

保夫萊特專欄｜揭幕戰捧新西蘭 尾場睇好斯洛伐克