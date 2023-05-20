U20世盃激戰｜揭幕戰捧新西蘭　阿根廷可取開門紅｜保夫萊特專欄

U20世盃開鑼日，A、B兩組同時有比賽。主辦國阿根廷身處A組，首戰迎來烏茲別克應該夠力取開門紅；至於揭幕戰由危地馬拉對新西蘭，後者似乎秤先。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



阿根廷迎烏茲別克有力取勝

乘着成年梯隊在卡塔爾世界杯上取得成功的浪潮，毫無疑問阿根廷坐鎮在自家球迷面前的首場比賽面對烏茲別克將成為一場精彩對碰。

由馬斯真蘭奴帶領的阿根廷希望抹去他們在1月份U20南美錦標賽分組賽出局的慘痛回憶，這支6次奪冠的球隊原本正因如此而轟動性地錯失了今次決賽周席位，但他們的參賽資格因取代了原來的印尼成為最新主辦國才失而復得。

阿根廷今屆主場首戰U20世盃的場地聖地牙哥愛沙泰羅球場（Getty Images）

毫無疑問，由於球會拒絕放行，阿根廷贏得第7次冠軍的希望將因缺少曼聯的加拿祖而受到影響，但他們有信心通過陣中其他位置的人才彌補實力。

祖雲達斯的馬迪亞斯蘇利和拉素隊的盧卡羅美路，在最近幾個月攻入意甲處子球後看起來都準備好挺身而出，而費迪歷高列當度則希望追隨父親兼皇家馬德里傳奇人物費蘭度列當度的腳步。

阿根廷3名重點小將：

儘管如此，任何認為烏茲別克只是在聖地牙哥愛沙泰羅球場來湊腳的人都應該三思而後行。由希達羅夫執教的球隊在3月贏得了他們有史以來的第一個亞洲盃冠軍後，也贏得了稱自己為這個年齡層中的最佳亞洲球隊的權利，他們也無疑能從沙特阿拉伯在剛過去的世界盃上戰勝阿根廷的比賽中獲得靈感。

如果他們要在阿根廷U20南美錦標賽的不濟傷口上撒鹽，菲索拉夫很可能是一名關鍵球員，他需要複製他在U20亞洲盃上被評為最佳球員的表現。我不認為這會是許多人期望的大勝，但儘管如此，我還是認為阿根廷有足夠的實力取得勝利。

菲索拉夫是烏茲別克陣中一名關鍵球員。（Getty Images）

新西蘭撼危地馬拉技高一籌

任何大型賽事的揭幕戰總是一場精彩的比賽，我預計危地馬拉對新西蘭的比賽將會非常激烈，結果肯定是兩隊從小組中晉級的關鍵。

保夫萊特認為，新西蘭一直是大洋洲中最突出的球隊。

自從澳洲脫離大洋洲足協以來，新西蘭一直是大洋洲中最突出的球隊，他們將滿懷信心地參加這場比賽。

綽號The Junior All-Whites的新西蘭U20去年不費吹灰之力贏得第9次大洋洲區的冠軍，一共射入33球兼保持0失球，這充分證明了他們在區內的覇主地位。如果他們要把成功延續到世界舞台上，基安當卡斯和奧利華高洛提很可能會發揮重要作用，他們在去年的大洋洲U20錦標賽中分別攻入9個入球平分金靴獎。

新西蘭靴特文效力美職聯溫哥華白帽。

但面對危地馬拉，幾乎肯定會比他們遇過的任可一支南半球鄰國更加強大，也面臨更艱鉅的任務。相比其他對手，危地馬拉這支北美洲球隊在U20世盃比賽中的經驗較淺，此前只在2011年參賽過一次，但是在那次的比賽中他們曾以1：0戰勝了當時才華橫溢的克羅地亞，也徹底地回應了對他們能否在世界舞台上競爭的質疑。

在去年的U20中北美洲錦標賽中接連淘汰加拿大和墨西哥並鎖定他們的決賽週席位後，有充分的理由相信他們這次也能製造一定的爆冷衝擊。效力辛辛那提FC的奥當尼斯看起來將成為他們的關鍵球員，他在U20中北美洲錦標賽中出場6次並攻入5球。

沒有什麼能比這場比賽更加勢均力敵，但我認為新西蘭將略勝一籌。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

