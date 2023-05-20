U20世盃激戰｜厄瓜多爾可破美國　尾場撐斯洛伐克｜保夫萊特專欄

U20世盃開鑼日，A、B兩組同時有比賽。B組頭場迎來一對美洲對碰，美國遇上厄瓜多爾，尾則則有大洋洲代表斐濟亮相對斯洛伐克。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



頭場厄瓜多爾有力擒美國

作為U20世盃常客，美國隊被寄望在對陣厄瓜多爾隊的比賽中能取得良好的開局，這將是他們第17次參加U20世盃。

然而他們在揭幕戰中想全取三分將不會如此輕易，皆因他們受到了打擊，頂尖新星艾朗遜將不能跟隨大隊到阿根廷征戰。

這位19歲的球員是美國隊在去年的中北美洲錦標賽中表現出色的球員——在獲得賽事最佳球員銜頭的過程中攻入了7個進球——如果缺少了他，這支由華拉斯執教的的美國隊無疑會變得更弱。

昆恩蘇利雲是美國陣中重點球員，已在美職擁有近50次上陣經驗。（Getty Images）

但是在去年的中北美洲錦標賽中大勝了大部分對手，我仍然希望美國隊在小組賽中表現出色，昆恩蘇利雲無疑將成為他們的關鍵球員，因為他已經在美職中擁有接近50次的上陣經驗。

至於厄瓜多爾方面，他們也是一支對U20世盃賽場並不陌生的球隊。上一屆的U20世盃他們擊敗了意大利獲得賽事季軍而成為頭條新聞，而厄瓜多爾的人才現時在歐洲以前所未有的方式蓬勃發展，我預計厄瓜多爾小將們將成為鎂光燈下的焦點。

厄瓜多爾上屆U20世盃擊敗意大利取得季軍。（Getty Images）

奧當尼斯和安古路看起來是下一個在歐洲主要聯賽中出類拔萃的人選，近年他們分別轉會到比利時的布魯日及安德烈治，而這對國家隊的好搭檔無疑將是他們成功的關鍵。而幾天前剛滿16歲的堅尼迪佩斯作為本屆比賽最年輕的球員，也將成為令人興奮的看點。

這看起來將是兩個國家之間的另一場非常激烈並互相爭持的比賽，這兩個國家也可能是小組出線的熱門球隊，但我認為厄瓜多爾將會取得最後的勝利。

睇好斯洛伐克首戰挫斐濟

斯洛伐克和斐濟作為本屆U20世盃中兩支比較不被看好能有所作為的球隊，在揭幕戰中相遇，他們任何一方都知道輸波的話將令他們晉級之路像一座不能翻越的高山。

路斯拿克帶領的斯洛伐克隊在去年夏天的U19歐洲錦標賽上表現不佳，他們當時作為東道主身分自動獲得參賽資格，但在三場分組賽中僅入一球。不過在附加賽中對奧地利的勝利讓他們獲得了有史以來第二次參加U20世盃的資格，他們希望今次在阿根廷的表現能比去年夏天的分組賽賽出局有所改善。

斯洛伐克的加多斯（左）與兩位隊友高沙及贊波爾，己抱擁有在國內頂級聯賽中上場數千分鐘的經驗。（Getty Images）

高沙，贊波爾及加多斯三位球員擁有在斯洛伐克頂級聯賽中上場多達數千分鐘的經驗，而經驗對於大部分尚未有過一線隊上陣經歷的年輕球員組成的球隊對碰中至為重要。

至於斐濟方面，他們被廣泛認為是除新西蘭以外最佳的大洋洲球隊。在去年的U19大洋洲錦標賽決賽中，他們限制了對方新西蘭只能取得3：0的勝利，也足以令他們贏得今年夏天U20世盃的第二個大洋洲參賽席位，並希望能從2015年U20世盃分組賽戰勝洪都拉斯的一役中取得勇氣。

效力查爾頓的拉克雷迪貝，是斐濟陣中唯一一位在歐洲球會效力的球員。（Getty Images）

不過他們的球隊嚴重缺乏經驗，在今次的參賽名單中，只有效力查爾頓的拉克雷迪貝是唯一一位在歐洲球會效力的球員，另外有16個球員皆在斐濟國內聯賽效力。

總括而言，我認為比賽經驗是至關重要的，而斯洛伐克比對方在這方面強得多，因此將會取得勝利。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

