U20世盃激戰｜哥倫比亞拔頭籌　塞內加爾無懼日本｜保夫萊特專欄

U20世盃第二日賽事輪到C、D兩組亮相。C組頭場迎來一對美洲對碰，美國遇上厄瓜多爾，尾則則有大洋洲代表斐濟亮相對斯洛伐克。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



哥倫比亞勢贏初哥以色列

以色列今屆首次亮相U20 世盃，故跟哥倫比亞的C組首輪分組賽亦成為焦點所在。由希姆所帶領的以色列在去年夏天的U19歐國盃表現一嗚驚人。儘管他們只是第2次參賽，但竟然淘汰了法國進入決賽，而他們亦希望在這次U20世盃中也能帶來類似的驚喜。

分別司職中堅及中場的林堅和麥蒙是他們去年夏天表現最出色的球員，毫無疑問這兩名在隊中最資深的球員，將是他們能否取得成功的關鍵。

以色列中場林堅是隊中資深球員，亦是球隊能否取得成功的關鍵。（Getty Images）

他們身處的C組可以說是本屆U20世盃中最艱難的分組賽之一，對手哥倫比亞隊在1月份以主辦國身份參加U20南美國家盃，結果獲得第3名 。

由卡德拿斯所執教的哥倫比亞在分組賽最後一場1：0 擊敗阿根廷，直接令對方提早出局畢業。我認為他們很有可能成為今次比賽的黑馬，因為他們的陣容具有相當多已在國內哥倫比亞累積不少一隊經驗，又或者在歐洲球會落腳的青訓球員。

耶沙艾斯派拿今季為屈福特於英冠上陣37次，更已成為哥倫比亞大國腳並取得入球。（Getty Images）

備受好評的耶沙艾斯派拿今季為屈福特於英冠上陣37次，並且已經攻入了他在哥倫比亞大國腳的第1個入球，而前阿士東維拉傳奇球員安祖的兒子湯馬斯安祖亦在U20代表隊表現優異，近6場比賽一共射入5球。

我認為哥倫比亞整體實力在對手之上，應該能順利贏波取得開門紅。

塞內加爾可力壓日本開勝門

塞內加爾是今年U20非洲國家盃的冠軍得主，今夏他們亦雄心萬丈，渴望成為歷來第2支非洲球隊奪得U20世盃的冠軍寶座，要做到這一點他們首先要在首場分組賽擊敗日本。

由馬利克達夫帶領的塞內加爾在今年2月和3月舉行的U20非洲國家盃中以無敵姿態奪冠，在整個賽事中不失一球下贏得了非洲冠軍銜頭。

塞內加爾是今年U20非洲國家盃的冠軍得主。（Getty Images）

過程中他們橫掃了尼日利亞、埃及及突尼西亞等非洲好手，他們最近的統治性表現加上 2015年曾打進U20世盃4強的經驗，理所當然地使他們成為今次賽事有力走得更遠的國家之一。

效力比甲華雷根的中場球員柏巴丹巴迪奧普看起來能成為星級球員，他在 U20 非洲國家盃射入5球，包括對陣東道主埃及時上演帽子戲法，而翼鋒森巴迪亞路可能是另一個值得關注的球員，本季他已曾兩次代表基輔戴拿模出戰歐覇盃的比賽。

效力比甲華雷根的中場球員柏巴丹巴迪奧普，在U20非洲國家盃為塞內加爾射入5球。（Getty Images）

至於日本隊方面，在3月的U20亞洲盃力壓中國及沙特阿拉伯從分組賽出線，卻在4強互射12碼不敵伊拉克，或將帶著失望的情緒出戰本屆U20世盃。

儘管如此，就像對手塞內加爾一樣，他們也擁有豐富的大賽經驗，這次已經是日本隊第10次殺入決賽周，更曾經在1999年獲得亞軍的佳績。

效力巴塞隆拿的高橋仁胡是今屆比賽觸目新星。（Getty Images）

FC東京的天才球星熊田直紀在U20亞洲盃上贏得了金靴獎，看來他將成為一顆冉冉升起的新星，而目前效力拜仁慕尼黑的福井太智和巴塞隆拿的高橋仁胡無疑也有能力在今次比賽中留下屬於自己的印記。

這可能是另一場非常緊湊接近的比賽，但延續在U20非洲國家盃上的成功及良好狀態，我認為塞內加爾將能取得最終的勝利。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

