U20世盃激戰｜觸目大戰巴西撼意大利　經驗實力均稍勝料可過關

巴西是世青盃5屆盟主，雖然少過阿根廷一次，但他們9次打入決賽，卻是列強之中最多的，在今屆賽事，他們於D組首仗的對手，卻是傳統勁旅意大利，能否旗開得勝？（球賽編號：FB1789，5月22日凌晨5時開賽）



「森巴王國」上一次贏得世青盃時，已是2011年，那時陣容星光熠熠，例如有古天奴、卡斯米路及在決賽大演帽子戲法的奧斯卡等；12年後的巴西U20，或許未有那麼星光璀璨，但也不乏明日之星，例如隊長安祖山度士（Andrey Santos）及前鋒馬高斯李安納度（Marcos Leonardo）。

安達利山度士今年初帶領巴西，贏得南美青年錦標賽冠軍。

19歲的安達利山度士效力巴甲聯賽老牌球會華斯高，今年一月獲車路士羅致，但旋即借回華斯高繼續累積比賽經驗；雖然他司職中場，但入球能力很強，在年初的南美U20錦標賽便射入6球，不單成為賽事神射手，更帶領巴西奪冠而回，難怪他在3月時已首次獲大國腳徵召。

馬高斯李安納度出道更早，3年前已替山度士一隊上陣，而且很快便獲正選位置，雖然只得20歲，但至今已替山度士上陣了140場，更射入41球；他去年跟山度士續約至2026年，但相信很快會獲歐洲勁旅垂青。

效力山度士的李安納度，只得20歲，但已為球隊射入41球，射術驚人。

意大利U20當然也不是弱旅，陣中也有不少球員擁有意甲聯賽經驗，包括效力安玻里的天才中場巴丹斯（Tommaso Baldanzi），左腳純熟，盤射俱佳，是意軍中場樞紐。不過，以實力而言，巴西或許會稍勝半籌。

巴丹斯（右）是意大利陣中擁有最多常規職業賽事經驗的球員之一。

同日還有C組賽事，由塞內加爾U20對日本U20（球賽編號：FB1790，5月22日凌晨5時開賽），還有以色列U20對哥倫比亞U20；其中日本當然多人關注，尤其今屆他們擁有巴塞隆拿青年軍的高橋仁胡（Niko Takahashi Cendagorta）；高橋母親是日本人，父親則是阿根廷，他卻在西班牙出生。年僅17歲的他今屆賽事越級挑戰，塞內加爾將是他踏足世界舞台的首個台階。

日本天才少年高橋仁胡只得17歲，今屆越級挑戰U20賽事。

C、D組共4場賽事逐場分析，可按以下連結觀看英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）拆局點評。

保夫萊特專欄｜哥倫比亞拔頭籌 塞內加爾無懼日本

保夫萊特專欄｜D組重頭戲撐巴西 尼日利亞穩贏新丁