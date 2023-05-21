U20世盃激戰｜D組重頭戲撐巴西　尼日利亞穩贏新丁｜保夫萊特專欄

U20世盃第二日賽事輪到C、D兩組亮相。C組頭場迎來一對美洲對碰，美國遇上厄瓜多爾，尾則則有大洋洲代表斐濟亮相對斯洛伐克。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



重頭大戰秤先森巴兵團

你很少看到像意大利和巴西那樣強大的球隊，這麼快便在大型賽事上碰頭，所以對我來說，這是今次U20世盃首輪分組賽最矚目賽事也並不為過。

儘管兩隊在世界高水平舞台上征戰多年，但自從1987年U20世盃後，兩隊就從來未曾交手，故今次是難得的機會讓兩支充滿着明日之星的國家重逢相遇。

意大利中場巴丹斯今季在意甲聯賽中為安玻里攻入了4球。（Getty Images）

意大利在1987年的交鋒上小勝1：0，領隊紐斯亞達希望能複製當年的戰果，而他們在去年夏天的U19歐洲國家盃殺入4強，給人留下深刻的印象。

巴丹斯是一名非常有天份的中場球員，今季在意甲聯賽中為安玻里攻入了4球，而古斯比岩布仙尼自從在去年夏天的U19歐洲國家盃中入選比賽最佳陣容後，也開始備受外界關注。

安達利山度士（左）已成為巴西大國腳，有潛質為為頂級球星。

巴西隊儘管此前5次贏得U20世盃冠軍，但竟然未能打入對上兩屆的決賽周比賽，因此我認為他們將更渴望能在今次比賽中證明自己。

他們在剛過去的冬天贏得了U20南美國家盃，算是彌補了之前的失敗。他們跟意大利一樣，將帶着一支充滿世界級才華的球隊前往阿根廷，不過有少量球員因為球會拒絕放行而未能參賽。

馬高斯李安納度僅20歲之齡，已為巴甲山度士攻入了41球。（Getty Images）

安達利山度士看起來可以成為這一代的巴西頂級球星，這位新星此前更已經成為巴西大國腳，而馬高斯李安納度也是另一個值得關注的名字，皆因他在20歲之齡已為巴甲山度士一共攻入了41球。

這場比賽充滿了所有能成為經典戰役的元素，但基於有半個主場之利及剛奪得南美國家盃冠軍的氣勢，我看好巴西能拿下勝利。

多明尼加處子戰難創奇蹟

正當多明尼加共和國一心祈求他們首次參加U20世盃時，能面對較輕鬆的對手以晉級下一圈，結果這支位於加勒比海的球隊卻將會面對殘酷的現實，皆因與他們同組的有巴西、意大利及首場分組賽對手尼日利亞。

這支由禾達賓尼迪斯執教的球隊經歷了相當艱鉅的晉級之路。在2021年11月最後一輪U20中北美洲國家盃外圍賽時憑最後一分鐘的入球絕殺聖盧西亞，才得以晉身去年的中北美洲國家盃決賽周，繼而爆冷一路殺入決賽，與美國會師，也順帶獲得今次參賽資格。

多明尼加共和國目前在國際足協世界排名只排在第151位。

儘管多明尼加共和國目前在國際足協世界排名只排在第151位，比香港、萊索托和斯威士蘭等更低，也只比安道爾高兩名，但這支擁有來自巴塞隆拿、RB萊比錫、國際邁亞密及侯斯頓戴拿模的青訓產品，擁有能讓別人出乎意料的條件。

艾迪臣艾桑卡是他們去年U20中北美洲國家盃的明星級球員，如果他的球隊要從分組賽突圍而出令世人震驚，那他一定要交出跟之前一樣的出色表現。

尼日利亞即使今場取勝，也只是他們從分組賽中晉級所面臨的艱鉅任務之始，因為他們心知必須至少擊敗巴西或意大利其中一支球隊，才能確保獲得小組首兩名。

尼日利亞是非洲各國中，擁有參與U20世盃比賽最豐富經驗的球隊。

不過作為非洲各國中擁有參與U20世盃比賽最豐富經驗，兼且曾兩次晉身決賽，相信尼日利亞主帥拉丹保素絕對認為自己的球隊比更多人更有條件做到這一點。

他們兩個守衛尼祖古和奧巴拉卡被廣泛認為是非洲最佳的年輕後衛之一，而防守中場艾利圖則是AC米蘭殺入今季歐洲青年聯賽4強的關鍵球員。

儘管看到多明尼加共和國能創造童話結局會是一件美好的事，但我認為他們將會敗在尼日利亞的實力和經驗手上。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

